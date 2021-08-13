Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210813/izmirde-sahte-asi-karti-hazirladigi-iddia-edilen-hemsire-gozaltina-alindi-1047985047.html
İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T00:53+0300
2021-08-13T00:53+0300
2021-08-13T00:54+0300
koronavirüs
izmir
gözaltı
hemşire
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045081769_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_18abef7d230ca39c288f94d12299b5f6.jpg
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi gözaltına aldı.Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045081769_127:0:1727:1200_1920x0_80_0_0_d36aa353e0639c36c9e025c2a3e6ff92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, gözaltı, hemşire, koronavirüs aşısı
İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı 00:53 13.08.2021 (güncellendi: 00:54 13.08.2021)
İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde
2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği
iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi
gözaltına aldı.
Öte yandan
İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.