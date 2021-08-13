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Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir" dedi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T10:50+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.
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Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
10:50 13.08.2021 (güncellendi: 10:57 13.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.