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Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
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https://tr.sputniknews.com/20210813/oktay-sudanda-100-bin-hektar-tarim-arazisi-ulkemiz-tarafindan-islenmeye-tahsis-edildi-1047992628.html
Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir" dedi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.
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Oktay: Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi

10:50 13.08.2021 (güncellendi: 10:57 13.08.2021)
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.
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