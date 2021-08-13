https://tr.sputniknews.com/20210813/van-valiliginden-metro-turizm-aciklamasi-arac-surucusu-gozaltina-alindi-1048008122.html

Van Valiliği'nden Metro Turizm açıklaması: Araç sürücüsü gözaltına alındı

Van Valiliği'nden Metro Turizm açıklaması: Araç sürücüsü gözaltına alındı

Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı iddia edilen Metro Turizm'e ilişkin Valilikten açıklama geldi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:43+0300

2021-08-13T17:43+0300

2021-08-13T17:44+0300

van

sığınmacı

metro turizm

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Açıklamada durdurulan otobüsteki 7 göçmenin sınır dışı edildiği ifade edildi, şoförün ise gözaltına alındığı açıklandı.Açıklama şöyle:"13.08.2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "İran sınırından Van’a akın eden kaçak göçmenlerin Van’ın Erciş ilçesinden sonra Metro Turizme ait bir otobüs firması tarafından batı illerine götürüldüğü ortaya çıktı.”görüntüleri ile ilgili olarak;Paylaşımlarda düzensiz göçmenleri aldığı görülen Metro Turizme ait yolcu otobüsü Van ve Ağrı kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ile Ağrı Patnos ilçesinde yol kontrol noktasında durdurularak, otobüste bulunan illegal giriş yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilen 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmıştır. Olayda organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O gözaltına alınmış olup olayla ilgili adlı ve idari işlemler devam etmektedir.Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellemesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Van Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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van, sığınmacı, metro turizm