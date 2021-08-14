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ABD’nin uçak gemisini patlatmakla rakipleri ‘korkutma’ girişimi Çinlileri etkilemedi
ABD’nin uçak gemisini patlatmakla rakipleri ‘korkutma’ girişimi Çinlileri etkilemedi
ABD uçak gemisine yapılan patlamaya mukavemet testinin, Rusya ve Çin’e sinyal olarak gösterilebileceğini ifade eden South China Morning Post, ancak bu testin... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T00:12+0300
2021-08-14T00:20+0300
savunma
abd
çin
uçak gemisi
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b, bir testin parçası olarak 18 Temmuz'da Florida kıyılarında, Gerald R. Ford uçak gemisinin yanında 18 tonluk TNT eşdeğerinde bir bomba patlattı. Patlama mukavemet testinin, yeni geminin zayıf yerlerini tespit ederek ortadan kaldırmaya yönelik olduğu bildiren ABD medyası, bu test sonucu, uçak gemisinde önemsiz derecede küçük hasarların meydana geldiği kaydedildi.Liu Zhen imzalı yazıda, ABD’nin, uçak gemisini 'patlatmanın' sonuçlarını sergileyerek teçhizatının, düşmanın anti-gemi silahına karşı koyabildiği uyarısında bulunduğu kaydedildi.Haberde, ABD ordusunun gerçekleştirdiği kontrollü patlamanın, sadece Ford sınıfından uçak gemisinin bazı su mayınlarının patlamalarına veya gayri hassas füze saldırılarına dayanabileceğini kanıtladığı belirtildi.Ancak, Rusya yapımı Tsirkon hipersonik seyir füzesi ile Çin yapımı DF-21D ve DF-26 balistik füzelerinin halâ ABD filosuna karşı etkili silah olmaya devam ettiği vurgulandı.
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abd, çin, uçak gemisi

ABD’nin uçak gemisini patlatmakla rakipleri ‘korkutma’ girişimi Çinlileri etkilemedi

00:12 14.08.2021 (güncellendi: 00:20 14.08.2021)
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald ReaganDünyanın en güçlü donanmaları
Dünyanın en güçlü donanmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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ABD uçak gemisine yapılan patlamaya mukavemet testinin, Rusya ve Çin’e sinyal olarak gösterilebileceğini ifade eden South China Morning Post, ancak bu testin, doğrudan isabet durumunda gemiye ne olacağını göstermediğini belirtti.
b, bir testin parçası olarak 18 Temmuz'da Florida kıyılarında, Gerald R. Ford uçak gemisinin yanında 18 tonluk TNT eşdeğerinde bir bomba patlattı. Patlama mukavemet testinin, yeni geminin zayıf yerlerini tespit ederek ortadan kaldırmaya yönelik olduğu bildiren ABD medyası, bu test sonucu, uçak gemisinde önemsiz derecede küçük hasarların meydana geldiği kaydedildi.
Liu Zhen imzalı yazıda, ABD’nin, uçak gemisini 'patlatmanın' sonuçlarını sergileyerek teçhizatının, düşmanın anti-gemi silahına karşı koyabildiği uyarısında bulunduğu kaydedildi.
Haberde, ABD ordusunun gerçekleştirdiği kontrollü patlamanın, sadece Ford sınıfından uçak gemisinin bazı su mayınlarının patlamalarına veya gayri hassas füze saldırılarına dayanabileceğini kanıtladığı belirtildi.
Ancak, Rusya yapımı Tsirkon hipersonik seyir füzesi ile Çin yapımı DF-21D ve DF-26 balistik füzelerinin halâ ABD filosuna karşı etkili silah olmaya devam ettiği vurgulandı.
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