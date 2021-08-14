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https://tr.sputniknews.com/20210814/afganistanda-taliban-militanlarinin-ele-gecirdigi-vilayet-merkezi-sayisi-23e-yukseldi-1048032304.html
Afganistan'da Taliban militanlarının ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi
Afganistan'da Taliban militanlarının ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi
Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T21:43+0300
2021-08-14T21:43+0300
dünya
afganistan
taliban
saldırı
raşid dostum
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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif vilayet merkezleri Taliban kontrolüne geçti.Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, militanların öğle saatlerinde Meymene şehrine saldırı başlattığını söyledi.Saldırı sonucu vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, güvenlik güçlerinin örgüte teslim olduğunu belirtti.Öte yandan Belh Milletvekili Abbad İbrahimzade, Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine yönelik saldırılarını ikindi saatlerinde başlattığını kaydetti.Saldırı sonucu kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran İbrahimzade, güvenlik güçlerinin havalimanına sığındığını bildirdi.İbrahimzade, Taliban'ın kent merkezine girdikten hemen sonra hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını dile getirdi.Görgü tanıkları ise Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur ve diğer yerel yetkililerin Özbekistan sınırına doğru hareket ettiğini öne sürdü.Böylece Afganistan'ın kuzeyinde bulunan 7 vilayet merkezinin tamamı Taliban kontrolüne geçmiş oldu. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi.Bugün öğleden sonra ülkenin doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esad Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-katar-ile-afganlarin-ulkeye-yerlestirilmesi-icin-gorusuyor-1048030872.html
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afganistan, taliban, saldırı, raşid dostum

Afganistan'da Taliban militanlarının ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi

21:43 14.08.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© REUTERS
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Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif vilayet merkezleri Taliban kontrolüne geçti.
Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, militanların öğle saatlerinde Meymene şehrine saldırı başlattığını söyledi.
Saldırı sonucu vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, güvenlik güçlerinin örgüte teslim olduğunu belirtti.
Öte yandan Belh Milletvekili Abbad İbrahimzade, Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine yönelik saldırılarını ikindi saatlerinde başlattığını kaydetti.
Saldırı sonucu kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran İbrahimzade, güvenlik güçlerinin havalimanına sığındığını bildirdi.
İbrahimzade, Taliban'ın kent merkezine girdikten hemen sonra hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını dile getirdi.
Görgü tanıkları ise Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur ve diğer yerel yetkililerin Özbekistan sınırına doğru hareket ettiğini öne sürdü.
Böylece Afganistan'ın kuzeyinde bulunan 7 vilayet merkezinin tamamı Taliban kontrolüne geçmiş oldu. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi.
Bugün öğleden sonra ülkenin doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esad Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçmişti.
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