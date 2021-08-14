https://tr.sputniknews.com/20210814/afganistanda-taliban-militanlarinin-ele-gecirdigi-vilayet-merkezi-sayisi-23e-yukseldi-1048032304.html

Afganistan'da Taliban militanlarının ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi

Afganistan'da Taliban militanlarının ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T21:43+0300

2021-08-14T21:43+0300

2021-08-14T21:43+0300

dünya

afganistan

taliban

saldırı

raşid dostum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048032277_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_41d6cf6452b606cce927eabfc383c644.jpg

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif vilayet merkezleri Taliban kontrolüne geçti.Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, militanların öğle saatlerinde Meymene şehrine saldırı başlattığını söyledi.Saldırı sonucu vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, güvenlik güçlerinin örgüte teslim olduğunu belirtti.Öte yandan Belh Milletvekili Abbad İbrahimzade, Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine yönelik saldırılarını ikindi saatlerinde başlattığını kaydetti.Saldırı sonucu kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran İbrahimzade, güvenlik güçlerinin havalimanına sığındığını bildirdi.İbrahimzade, Taliban'ın kent merkezine girdikten hemen sonra hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını dile getirdi.Görgü tanıkları ise Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur ve diğer yerel yetkililerin Özbekistan sınırına doğru hareket ettiğini öne sürdü.Böylece Afganistan'ın kuzeyinde bulunan 7 vilayet merkezinin tamamı Taliban kontrolüne geçmiş oldu. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi.Bugün öğleden sonra ülkenin doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esad Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-katar-ile-afganlarin-ulkeye-yerlestirilmesi-icin-gorusuyor-1048030872.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, saldırı, raşid dostum