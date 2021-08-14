Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210814/bartin-valiligi-sel-nedeniyle-13-kopru-yikildi-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-hasarli-45-yapi-var-1048028567.html
Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkıldı; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var
Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkıldı; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var
Bartın Valiliği, şiddetli sağanağın ardından oluşan sel afeti nedeniyle 13 köprünün yıkık durumda olduğunu, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapının... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:37+0300
2021-08-14T17:38+0300
türkiye
bartın
köprü
bartın valiliği
sel felaketi
hasar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047917598_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ae22da67c4237c4150ce8891feb47aad.jpg
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında başlayan sel felaketinin Ulus ilçesi Abdipaşa ve Kumluca belde bölgelerinde bulunan köylerde etkili olduğu anımsatıldı.Kayıp olan yaşlı kadının cansız bedeninin bulunduğu aktarılan açıklamada, Karayollarına ait 4, İl Özel İdaresine ait 9 olmak üzere 13 köprünün yıkık durumda olduğu belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047917598_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8edf0b63623ec6d9d341879b0324c641.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bartın, köprü, bartın valiliği, sel felaketi, hasar

Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkıldı; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var

17:37 14.08.2021 (güncellendi: 17:38 14.08.2021)
© AABartın'da sel
Bartın'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
Abone ol
Bartın Valiliği, şiddetli sağanağın ardından oluşan sel afeti nedeniyle 13 köprünün yıkık durumda olduğunu, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu bildirdi.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında başlayan sel felaketinin Ulus ilçesi Abdipaşa ve Kumluca belde bölgelerinde bulunan köylerde etkili olduğu anımsatıldı.
Kayıp olan yaşlı kadının cansız bedeninin bulunduğu aktarılan açıklamada, Karayollarına ait 4, İl Özel İdaresine ait 9 olmak üzere 13 köprünün yıkık durumda olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ulaşılamayan yerleşim yeri bulunmamakta, servis yolu, menfez, boru gibi yöntemlerle ulaşım sağlanmıştır. Elektriksiz yerleşim yeri bulunmamaktadır. Köy ve bağlıları ile 40 üniteye su verilememektedir. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı bulunmaktadır. Tarım hasarı olarak selden etkilenen çiftçi sayısı 206 olup 43 köy ve mahalle etkilenmiştir. 430 dekar alanda 5 bin 951 dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür."
000030
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:38ABD'de Kovid-19'dan hastaneye kaldırılanların yarıdan fazlası aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde
18:24Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
18:12Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte
17:57TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi
17:52Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
17:42AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
17:37Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkıldı; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var
17:26İran'da koronavirüs vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi
17:20Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
17:08İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi
16:32Zelenskiy'in Kiev'deki ofisinin yakınında milliyetçiler ile polis arasında arbede çıktı
15:29Rus Dışişleri: Moskova, Venezüella'daki diyalog sürecine yardım etmeye hazır
15:07Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 5'i Rus, 3'ü Türk 8 kişi hayatını kaybetti
14:57Levent Ülgen tepkili: 'Ahlaksızlık ve sorumsuzluk'
14:49Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü
14:35Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
14:24Rusya’da otobüs kamyona çarptı: 22 yolcu yaralandı
14:17Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı
14:00RTÜK üyesinden Esra Erol ve Müge Anlı çıkışı: Kaldırılması yönünde hazırlık yok
13:43Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor