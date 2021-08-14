https://tr.sputniknews.com/20210814/kastamonu-valiligi-200-300-ceset-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1048022511.html

Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T10:21+0300

2021-08-14T10:21+0300

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türkiye

kastamonu

sosyal medya

sel

ölüm

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Kastamonu Valiliği, sel felaketiyle ilgili olarak dün gece resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.Bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönündeki iddianın yalanlandığı açıklamada "Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz" dendi.

https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html

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türkiye, kastamonu, sosyal medya, sel, ölüm