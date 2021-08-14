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https://tr.sputniknews.com/20210814/kastamonu-valiligi-200-300-ceset-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1048022511.html
Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T10:21+0300
2021-08-14T10:21+0300
2021-08-14T10:22+0300
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kastamonu
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sel
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Kastamonu Valiliği, sel felaketiyle ilgili olarak dün gece resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.Bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönündeki iddianın yalanlandığı açıklamada "Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz" dendi.
https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html
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türkiye, kastamonu, sosyal medya, sel, ölüm
Kastamonu Valiliği: '250-300 ceset toplandı' iddiası gerçeği yansıtmıyor 10:21 14.08.2021 (güncellendi: 10:22 14.08.2021)
Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kastamonu Valiliği, sel felaketiyle ilgili olarak dün gece resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.
Bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönündeki iddianın yalanlandığı açıklamada
"Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz" dendi.