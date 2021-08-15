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https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-turkiyedeki-yanginlarda-olen-rus-askerlerin-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1048041128.html
Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus askerleri Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:00+0300
2021-08-15T12:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
türkiye
asker
yangın
orman yangını
uçak
ödül
kaza
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Putin’in imzaladığı ilgili kararname, Rusya’nın resmi belge internet portalında yayınlandı.Kararnameye göre Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Albay Vladislav Berkutov, Albay Yevgeniy Kuznetsov, Yarbay Vadim Karasev, Binbaşı Nikolay Omelçenko ve Kıdemli Çavuş Yuriy Çubarov, Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20210814/kahramanmarasta-dusen-be-200-ucaginin-motorlarindan-birinde-ariza-cikmis-olabilir-1048033152.html
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rusya, vladimir putin, türkiye, asker, yangın, orman yangını, uçak, ödül, kaza, yardım, cesaret nişanı, yangın söndürme

Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

12:00 15.08.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus askerleri Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
Putin’in imzaladığı ilgili kararname, Rusya’nın resmi belge internet portalında yayınlandı.
Kararnameye göre Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Albay Vladislav Berkutov, Albay Yevgeniy Kuznetsov, Yarbay Vadim Karasev, Binbaşı Nikolay Omelçenko ve Kıdemli Çavuş Yuriy Çubarov, Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'
Dün, 22:34
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
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