https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-turkiyedeki-yanginlarda-olen-rus-askerlerin-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1048041128.html
Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus askerleri Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:00+0300
2021-08-15T12:00+0300
2021-08-15T12:00+0300
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rusya
vladimir putin
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asker
yangın
orman yangını
uçak
ödül
kaza
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Putin’in imzaladığı ilgili kararname, Rusya’nın resmi belge internet portalında yayınlandı.Kararnameye göre Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Albay Vladislav Berkutov, Albay Yevgeniy Kuznetsov, Yarbay Vadim Karasev, Binbaşı Nikolay Omelçenko ve Kıdemli Çavuş Yuriy Çubarov, Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20210814/kahramanmarasta-dusen-be-200-ucaginin-motorlarindan-birinde-ariza-cikmis-olabilir-1048033152.html
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rusya, vladimir putin, türkiye, asker, yangın, orman yangını, uçak, ödül, kaza, yardım, cesaret nişanı, yangın söndürme
Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus askerleri Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
Putin’in imzaladığı ilgili kararname, Rusya’nın resmi belge internet portalında yayınlandı.
Kararnameye göre Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Albay Vladislav Berkutov, Albay Yevgeniy Kuznetsov, Yarbay Vadim Karasev, Binbaşı Nikolay Omelçenko ve Kıdemli Çavuş Yuriy Çubarov, Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.