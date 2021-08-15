https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-turkiyedeki-yanginlarda-olen-rus-askerlerin-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1048041128.html

Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

Putin, Türkiye’deki yangınlarda ölen Rus askerlerin ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus askerleri Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T12:00+0300

2021-08-15T12:00+0300

2021-08-15T12:00+0300

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rusya

vladimir putin

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orman yangını

uçak

ödül

kaza

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Putin’in imzaladığı ilgili kararname, Rusya’nın resmi belge internet portalında yayınlandı.Kararnameye göre Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Albay Vladislav Berkutov, Albay Yevgeniy Kuznetsov, Yarbay Vadim Karasev, Binbaşı Nikolay Omelçenko ve Kıdemli Çavuş Yuriy Çubarov, Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

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