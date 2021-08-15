https://tr.sputniknews.com/20210815/rus-disisleri-afganistandaki-gerilim-abdnin-deneyinin-sonucu-1048045836.html

Rus Dışişleri: Afganistan’daki gerilim ABD’nin deneyinin sonucu

Rus Dışişleri: Afganistan’daki gerilim ABD’nin deneyinin sonucu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, şu anda Afganistan'da her ikisi de ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki ayrı güç arasında çatışma yaşandığını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T15:43+0300

2021-08-15T15:43+0300

2021-08-15T15:43+0300

dünya

abd

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afganistan

mariya zaharova

taliban

değerlendirme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan’da ağırlaşan durumu Telegram kanalından değerlendirdi.Şu anda Afganistan'da her ikisi de ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki ayrı güç arasında çatışma yaşandığına dikkat çeken Zaharova, “Dünya, dehşete kapılmış bir şekilde Washington'un sıradaki tarihsel deneyinin sonucunu izliyor” ifadelerini kullandı.Afganistan’da tüm büyük vilayet merkezleri ile sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti. Aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil'deki durumun sakin olduğu, Taliban militanlarının kente saldırmadıkları bildirilmişti.

Sergen Salmanoğlu Orta Asya'daki CSTO ülkeleri bir bir Taliban uzantılı grupların eline geçtiği zaman, o ülkelerin Çin'in oyun alanına döndüğünü gördüğünüz zaman, annarsınız ABD/NATO'nun ne yapmak istediğini. Çin ile ekonomik, siyasi ve askeri rekabete hazır olun Rusya.. 0

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abd, rusya, afganistan, mariya zaharova, taliban, değerlendirme