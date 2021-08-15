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Rus Dışişleri: Afganistan’daki gerilim ABD’nin deneyinin sonucu
Rus Dışişleri: Afganistan’daki gerilim ABD’nin deneyinin sonucu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, şu anda Afganistan'da her ikisi de ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki ayrı güç arasında çatışma yaşandığını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T15:43+0300
2021-08-15T15:43+0300
dünya
abd
rusya
afganistan
mariya zaharova
taliban
değerlendirme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan’da ağırlaşan durumu Telegram kanalından değerlendirdi.Şu anda Afganistan'da her ikisi de ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki ayrı güç arasında çatışma yaşandığına dikkat çeken Zaharova, “Dünya, dehşete kapılmış bir şekilde Washington'un sıradaki tarihsel deneyinin sonucunu izliyor” ifadelerini kullandı.Afganistan’da tüm büyük vilayet merkezleri ile sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti. Aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil'deki durumun sakin olduğu, Taliban militanlarının kente saldırmadıkları bildirilmişti.
Orta Asya'daki CSTO ülkeleri bir bir Taliban uzantılı grupların eline geçtiği zaman, o ülkelerin Çin'in oyun alanına döndüğünü gördüğünüz zaman, annarsınız ABD/NATO'nun ne yapmak istediğini. Çin ile ekonomik, siyasi ve askeri rekabete hazır olun Rusya..
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abd, rusya, afganistan, mariya zaharova, taliban, değerlendirme

Rus Dışişleri: Afganistan’daki gerilim ABD’nin deneyinin sonucu

15:43 15.08.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan- Taliban
Afganistan- Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, şu anda Afganistan'da her ikisi de ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki ayrı güç arasında çatışma yaşandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan’da ağırlaşan durumu Telegram kanalından değerlendirdi.
Şu anda Afganistan'da her ikisi de ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki ayrı güç arasında çatışma yaşandığına dikkat çeken Zaharova, “Dünya, dehşete kapılmış bir şekilde Washington'un sıradaki tarihsel deneyinin sonucunu izliyor” ifadelerini kullandı.
Afganistan’da tüm büyük vilayet merkezleri ile sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti. Aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil'deki durumun sakin olduğu, Taliban militanlarının kente saldırmadıkları bildirilmişti.
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Orta Asya'daki CSTO ülkeleri bir bir Taliban uzantılı grupların eline geçtiği zaman, o ülkelerin Çin'in oyun alanına döndüğünü gördüğünüz zaman, annarsınız ABD/NATO'nun ne yapmak istediğini. Çin ile ekonomik, siyasi ve askeri rekabete hazır olun Rusya..
SSSergen Salmanoğlu
15 Ağustos, 16:26
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