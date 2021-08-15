https://tr.sputniknews.com/20210815/rus-kaza-kirim-heyeti-kahramanmarasta-1048042064.html

Rus kaza kırım heyeti Kahramanmaraş'ta

Rus kaza kırım heyeti Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Rus yangın söndürme uçağına ilişkin inceleme yapmak üzere Rusya'dan kaza kırım heyeti kente geldi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T12:41+0300

2021-08-15T12:41+0300

2021-08-15T12:46+0300

türkiye

rusya

türkiye

kahramanmaraş

orman yangını

uçak

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Onikişubat ilçesinde dün yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ederken Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ne düşen uçakla ilgili Rusya'dan gelen kaza kırım heyeti valiliği ziyaret etti.Aralarında bir tuğgeneralin de bulunduğu heyet, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile basına kapalı yaklaşık 1 saat görüştü.Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan söndürme uçağının düşmesi sonucu 5 Rus ve 3 Türk mürettebat hayatını kaybetmişti.

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rusya, türkiye, kahramanmaraş, orman yangını, uçak