Turan: Bizdeki seri katillerin feodal öldürme gerekçeleri var, Amerika’daki cinayetler daha filozofi

“Seri katille görüşmeye gittim. Afla hapisten çıkmış, her çıktığında da başkalarını tekrar tekrar öldürmüş. Son derece soğuk kanlı ve zekiydi. Kendince gerekçeleri var, bütün seri katillerde olan kişiliği onda görmek istiyordum. Narsist, kendini beğenmiş bir kişilik, egosu yüksek, kendini herkesin üstünde gören ve her işlediği cinayette kendisini haklı gören bir kişilikle karşı karşıyaydım. Bu kişi, Amerika’da okuduğumuz seri katillerden ya da psikiyatristlerin suçlularla ilgili tanımlamış olduğu karakterlerden farklı değildi. Ona, ‘Öldürürken ne hissettin, öldürdüğün insanların gözünün içine baktın mı’ diye sordum. Bana soğuk kanlı bir biçimde, ‘Bir insanın neresinden vurursam öleceğini, neresinden vurursam sakat kalacağını iyi bilirim’ diye anlattı. İnsan anatomisini çözmüş biriyle karşı karşıyaydım.”