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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210816/abd-disisleri-bakani-blinken-ile-cinli-mevkidasi-yi-afganistandaki-gelismeleri-gorustu-1048081871.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T22:04+0300
2021-08-16T22:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamaya göre, iki bakan, Afganistan'daki son durumu, ülkedeki güvenlikle ilgili gelişmeleri ve iki ülke vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuları ele aldı.Taliban'ın ülkeye hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
afganistan
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abd, afganistan, taliban, çin halk cumhuriyeti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

22:04 16.08.2021
© AFP 2021 / Thomas PeterÇin’in yeni Beyaz Kitap’ı yayınlandı: ABD zorbalığı dünyaya zarar veriyor 
Çin’in yeni Beyaz Kitap’ı yayınlandı: ABD zorbalığı dünyaya zarar veriyor  - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / Thomas Peter
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, iki bakan, Afganistan'daki son durumu, ülkedeki güvenlikle ilgili gelişmeleri ve iki ülke vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuları ele aldı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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