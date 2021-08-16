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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T22:04+0300
2021-08-16T22:04+0300
2021-08-16T22:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
çin halk cumhuriyeti
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamaya göre, iki bakan, Afganistan'daki son durumu, ülkedeki güvenlikle ilgili gelişmeleri ve iki ülke vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuları ele aldı.Taliban'ın ülkeye hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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abd, afganistan, taliban, çin halk cumhuriyeti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, iki bakan, Afganistan'daki son durumu, ülkedeki güvenlikle ilgili gelişmeleri ve iki ülke vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuları ele aldı.
Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani
'nin ülkeyi terk etmesinin
ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.