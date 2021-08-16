https://tr.sputniknews.com/20210816/belarus-cumhurbaskani-lukasenkodan-erdogana-dogal-afette-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1048070971.html

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:40+0300

2021-08-16T15:40+0300

2021-08-16T15:44+0300

dünya

belarus

türkiye

aleksandr lukaşenko

orman yangını

sel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048070859_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_49cbe2fab9325116f4cca1e62f21dc45.jpg

Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko başsağlığı mesajında doğal afetlerden dolayı çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin Belarus’ta büyük bir üzüntü ve acıyla karşılandığını belirtti.Lukaşenko, "Maalesef bu yıl doğa, dostumuz Türkiye’yi önce yangın, sonra sellerle zorlu denemelere tabi tuttu. Türk halkının doğal afetler karşısında birlik olması derin saygı uyandırıyor" ifadesini kullandı.Belarus helikopterleri ve kurtarma ekipleri dahil gerçek dostlarının Türkiye'ye afetlerde yardımcı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarak desteklerini dile getirdi, yaralananlara acil şifalar diledi.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, türkiye, aleksandr lukaşenko, orman yangını, sel