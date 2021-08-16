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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T15:40+0300
2021-08-16T15:44+0300
dünya
belarus
türkiye
aleksandr lukaşenko
orman yangını
sel
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Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko başsağlığı mesajında doğal afetlerden dolayı çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin Belarus’ta büyük bir üzüntü ve acıyla karşılandığını belirtti.Lukaşenko, "Maalesef bu yıl doğa, dostumuz Türkiye’yi önce yangın, sonra sellerle zorlu denemelere tabi tuttu. Türk halkının doğal afetler karşısında birlik olması derin saygı uyandırıyor" ifadesini kullandı.Belarus helikopterleri ve kurtarma ekipleri dahil gerçek dostlarının Türkiye'ye afetlerde yardımcı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarak desteklerini dile getirdi, yaralananlara acil şifalar diledi.
belarus
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belarus, türkiye, aleksandr lukaşenko, orman yangını, sel

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı

15:40 16.08.2021 (güncellendi: 15:44 16.08.2021)
© DHAErdoğan ve Lukaşenko
Erdoğan ve Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.
Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko başsağlığı mesajında doğal afetlerden dolayı çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin Belarus’ta büyük bir üzüntü ve acıyla karşılandığını belirtti.
Lukaşenko, "Maalesef bu yıl doğa, dostumuz Türkiye’yi önce yangın, sonra sellerle zorlu denemelere tabi tuttu. Türk halkının doğal afetler karşısında birlik olması derin saygı uyandırıyor" ifadesini kullandı.
Belarus helikopterleri ve kurtarma ekipleri dahil gerçek dostlarının Türkiye'ye afetlerde yardımcı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarak desteklerini dile getirdi, yaralananlara acil şifalar diledi.
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