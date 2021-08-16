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Türkiye Bankalar Birliği'nden sel bölgeleri için borç erteleme ve finansman sağlama tavsiyesi
Türkiye Bankalar Birliği'nden sel bölgeleri için borç erteleme ve finansman sağlama tavsiyesi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sel bölgesinden etkilenen Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki vatandaşların bankalara olan borçlarını erteleme ve yeni finansman... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:43+0300
2021-08-16T14:43+0300
türkiye
kastamonu
sinop
banka
sel
türkiye bankalar birliği (tbb)
bartın
sel felaketi
vatandaş
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sel felaketinden etkilenen vatandaşların ödemelerinin ertelenmesinde kolaylık sağlanmasını istedi.TBB'den yapılan duyuruda, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen büyük sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilendi.Duyuruda, Birlik Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilir."
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kastamonu, sinop, banka, sel, türkiye bankalar birliği (tbb), bartın, sel felaketi, vatandaş

Türkiye Bankalar Birliği'nden sel bölgeleri için borç erteleme ve finansman sağlama tavsiyesi

14:43 16.08.2021
© İHAKastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 6. gününde de ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 6. gününde de ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© İHA
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sel bölgesinden etkilenen Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki vatandaşların bankalara olan borçlarını erteleme ve yeni finansman olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sel felaketinden etkilenen vatandaşların ödemelerinin ertelenmesinde kolaylık sağlanmasını istedi.
TBB'den yapılan duyuruda, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen büyük sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilendi.
Duyuruda, Birlik Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilir."
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