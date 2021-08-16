https://tr.sputniknews.com/20210816/bilim-insanlarindan-4-doz-asi-kararina-iliskin-degerlendirme-1048063106.html

Bilim insanlarından 4. doz aşı kararına ilişkin değerlendirme

Bilim insanlarından 4. doz aşı kararına ilişkin değerlendirme

Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararına ilişkin bilim insanları değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şenol, "Tekrarlanan dozlar için şu anda dolaylı veriler... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T13:16+0300

2021-08-16T13:16+0300

2021-08-16T13:44+0300

koronavirüs

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

mehmet ceyhan

esin davutoğlu şenol

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye genelinde aşı programında yeni bir düzenlemeye gidildi.Sağlık Bakanlığın'ca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlanırkne, sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.Bilim insanları, Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Dördüncü doz önerisi yani 2+2 ilişkili görüşlerim" diyerek şu ifadeleri kullandı:Prof. Dr. Ceyhan: Yaptırmak gereksizHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, konuya ilişkin 2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac'ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Ceyhan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:TTB'den açıklama: Hangi verileri esas alınarak yapılıyor?Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın yeni aşı kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu."Son Dakika Düzenlemeleri Hangi Veriler Esas Alınarak Yapılıyor?" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Sağlık Bakanlığı salgının başından beri yaptığını yaptı ve her zaman olduğu gibi bilimsel verileri paylaşmadan aniden yeni kararlar açıkladı" denilen açıklamada, "Ne meslek örgütleri, sendikalar, sağlık çalışanları ne de toplum yapılan çalışmalardan ve sonuçlarından haberdar edildi. Bilimsel araştırmaları sınırlayarak izne tabi kıldı ve salgınla ilgili bilimsel bilgiye ancak uluslararası çalışmaları izleyerek ulaşabildik" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün açıklanan “tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı” tanımlaması öncesinde uluslararası veriler değerlendirilerek Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından da önerilmişti. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekilmesi de literatür ile uyumlu bir adım olmuştur.""Ancak asıl karmaşa Coronovac yaptıran ülke sayısının az olması ve bunlardan biri olan ülkemizin verileri açıklamaması nedeniyle 4. dozlar hakkında alınan kararın somut verilerle desteklenmemesidir" denilen açıklamada, şunlar ifade edildi:"Yapılan hiçbir çalışmanın verileri hatta çalışma yapılıp yapılmadığına dair bilgi dahi açıklanmamıştır. Yurtdışına çıkışlarda özellikle bilimsel toplantılara katılması gereken meslektaşlarımızın meslek örgütümüzden talepleri olmuş, bu talepler ışığında bir tanımlama yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı ise bir gecede herkese 4. doz aşıyı açarak aşılamaya dair sorulara bir yenisini eklemiş oldu."Açıklamada, şu sorular yöneltildi:TTB, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), mehmet ceyhan, esin davutoğlu şenol, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı