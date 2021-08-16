https://tr.sputniknews.com/20210816/muglada-servis-aracinda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-1048055194.html

Muğla'da servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı

Muğla'da servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı. Olayda servis aracı tamamen yanarken, ormana sıçrayan... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T07:28+0300

2021-08-16T07:28+0300

2021-08-16T07:27+0300

yaşam

muğla

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servis

müdahale

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Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan bir servis aracında ilk bilgilere elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken araç tamamen yandı. Bu sıra araçtan yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Ormanda başlayan yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210815/muglada-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1048051646.html

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muğla, yangın, servis, müdahale