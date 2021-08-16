Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210816/nebenzya-afganistan-konusunda-panik-yapmaya-henuz-yer-yok-1048079162.html
Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok
Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Afganistan'da hızla değişen durumu yakından takip ettiklerini ve 'henüz panik yapmaya yer olmadığını' belirtti. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T19:35+0300
2021-08-16T19:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
moskova
afganistan
taliban
ordu
kabil
tahliye
açıklama
panik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103226/75/1032267596_0:369:7062:4341_1920x0_80_0_0_e23d4abbf535f6b937f55d63a5d4687f.jpg
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Moskova'nın Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkedeki durumu yakından takip ettiğini ve Afganistan konusunda paniğe kapılmaya henüz yer olmadığını söyledi.Şiddetin ve kurbanların sayısının arttığına dair endişe verici haberler aldıklarını anlatan Rus diplomat, şu anda sivil halk arasında kitlesel düzeyde kan akmasını önlemenin önemli olduğunu vurguladı.Nebenzya, Rusya'nın tüm tarafları askeri faaliyetlerden kaçınmaya ve barışçıl yolla çözüm bulmaya çağırdığını kaydetti.'İran, çözüm sürecinde önemli bir rol oynayabilir'Çözüm sürecinde İran'ın önemli bir rol oynayabileceğini düşündüklerini belirten Nebenzya, "Uluslararası toplum; Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş troykanın aktif şekilde üzerinde çalıştığı ulusal uzlaşı konusunda Afganistan'a yardımcı olma çabalarından vazgeçmemeli. İran'ın bunda önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistanda-taliban-donemi-abd-butun-personelini-hamid-karzai-havalimanina-transfer-etti-1048054287.html
rusya
moskova
afganistan
ordu
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103226/75/1032267596_393:0:6670:4708_1920x0_80_0_0_55b703b48307593c00b7f22e374fbb38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, afganistan, taliban, ordu, kabil, tahliye, açıklama, panik

Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok

19:35 16.08.2021
© AFP 2021 / Jewel SAMADRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / Jewel SAMAD
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Afganistan'da hızla değişen durumu yakından takip ettiklerini ve 'henüz panik yapmaya yer olmadığını' belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Moskova'nın Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkedeki durumu yakından takip ettiğini ve Afganistan konusunda paniğe kapılmaya henüz yer olmadığını söyledi.

Şiddetin ve kurbanların sayısının arttığına dair endişe verici haberler aldıklarını anlatan Rus diplomat, şu anda sivil halk arasında kitlesel düzeyde kan akmasını önlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Nebenzya, Rusya'nın tüm tarafları askeri faaliyetlerden kaçınmaya ve barışçıl yolla çözüm bulmaya çağırdığını kaydetti.
Afganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da yeni dönem | 'Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Umman'da'
06:03

'İran, çözüm sürecinde önemli bir rol oynayabilir'

Çözüm sürecinde İran'ın önemli bir rol oynayabileceğini düşündüklerini belirten Nebenzya, "Uluslararası toplum; Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş troykanın aktif şekilde üzerinde çalıştığı ulusal uzlaşı konusunda Afganistan'a yardımcı olma çabalarından vazgeçmemeli. İran'ın bunda önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
100002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:15Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz
20:07Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir.
19:57Eda Erdem'den Ebrar Karakurt paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
19:47HÜDA PAR: Taliban yönetiminin ilk mesajları, geleceğe dair umutları artırmıştır
19:45Rus Dışişleri: Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Afganistan’daki durumu görüştü
19:35Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok
19:08CHP'li Öztrak: Erdoğan, Afganistan'da illa taşeronluk üstlenecekse SADAT'çılarını göndersin
18:47Şarkıcı Güllü, Fethiye'de yaşanan kavgayı anlattı: 'Konu tamamıyla tacizle alakalı'
18:47Aeroflot, Afganistan hava sahasında uçmama kararı aldı
18:41Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Eşref Gani yargılanmayı hak ediyor
18:41İki kalbi olan hasta, tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi oldu
18:32WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcıyı bekleyen gizli tehlike
18:18Afgan Uzman Dawlatyar: Türkiye ile önümüzdeki süreçte yapıcı ilişkiler geliştirilebilir
18:13Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
18:09Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
18:05ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
17:49Kripto para birimlerinin piyasa değeri 2 trilyon doları geçti
17:33Çeçen lider Kadırov: Afganistan’daki olaylar ABD’nin yeni numarası
17:15Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
17:12Yunanistan'da bir ilk: Kovid-19 aşısı yaptırmış bir hasta hayatını kaybetti