Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok
© AFP 2021 / Jewel SAMADRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
© AFP 2021 / Jewel SAMAD
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Afganistan'da hızla değişen durumu yakından takip ettiklerini ve 'henüz panik yapmaya yer olmadığını' belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Moskova'nın Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkedeki durumu yakından takip ettiğini ve Afganistan konusunda paniğe kapılmaya henüz yer olmadığını söyledi.
Şiddetin ve kurbanların sayısının arttığına dair endişe verici haberler aldıklarını anlatan Rus diplomat, şu anda sivil halk arasında kitlesel düzeyde kan akmasını önlemenin önemli olduğunu vurguladı.
Nebenzya, Rusya'nın tüm tarafları askeri faaliyetlerden kaçınmaya ve barışçıl yolla çözüm bulmaya çağırdığını kaydetti.
Şiddetin ve kurbanların sayısının arttığına dair endişe verici haberler aldıklarını anlatan Rus diplomat, şu anda sivil halk arasında kitlesel düzeyde kan akmasını önlemenin önemli olduğunu vurguladı.
Nebenzya, Rusya'nın tüm tarafları askeri faaliyetlerden kaçınmaya ve barışçıl yolla çözüm bulmaya çağırdığını kaydetti.
'İran, çözüm sürecinde önemli bir rol oynayabilir'
Çözüm sürecinde İran'ın önemli bir rol oynayabileceğini düşündüklerini belirten Nebenzya, "Uluslararası toplum; Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş troykanın aktif şekilde üzerinde çalıştığı ulusal uzlaşı konusunda Afganistan'a yardımcı olma çabalarından vazgeçmemeli. İran'ın bunda önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.