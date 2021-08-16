https://tr.sputniknews.com/20210816/nebenzya-afganistan-konusunda-panik-yapmaya-henuz-yer-yok-1048079162.html

Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok

Nebenzya: Afganistan konusunda panik yapmaya henüz yer yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Afganistan'da hızla değişen durumu yakından takip ettiklerini ve 'henüz panik yapmaya yer olmadığını' belirtti. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T19:35+0300

2021-08-16T19:35+0300

2021-08-16T19:35+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

moskova

afganistan

taliban

ordu

kabil

tahliye

açıklama

panik

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Moskova'nın Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkedeki durumu yakından takip ettiğini ve Afganistan konusunda paniğe kapılmaya henüz yer olmadığını söyledi.Şiddetin ve kurbanların sayısının arttığına dair endişe verici haberler aldıklarını anlatan Rus diplomat, şu anda sivil halk arasında kitlesel düzeyde kan akmasını önlemenin önemli olduğunu vurguladı.Nebenzya, Rusya'nın tüm tarafları askeri faaliyetlerden kaçınmaya ve barışçıl yolla çözüm bulmaya çağırdığını kaydetti.'İran, çözüm sürecinde önemli bir rol oynayabilir'Çözüm sürecinde İran'ın önemli bir rol oynayabileceğini düşündüklerini belirten Nebenzya, "Uluslararası toplum; Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş troykanın aktif şekilde üzerinde çalıştığı ulusal uzlaşı konusunda Afganistan'a yardımcı olma çabalarından vazgeçmemeli. İran'ın bunda önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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rusya

moskova

afganistan

ordu

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rusya, moskova, afganistan, taliban, ordu, kabil, tahliye, açıklama, panik