https://tr.sputniknews.com/20210816/new-yorktaki-afgan-diasporadan-abdnin-afganistan-politikasina-elestiri-1048071599.html

New York’taki Afgan diasporadan ABD’nin Afganistan politikasına eleştiri

New York’taki Afgan diasporadan ABD’nin Afganistan politikasına eleştiri

Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki Genel Merkez binası önünde toplanan Afganlar, Afganistan halkına desteğini belirterek ABD’nin bu ülkeye yönelik... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:52+0300

2021-08-16T15:52+0300

2021-08-16T16:47+0300

abd

nato

afganistan

taliban

joe biden

taliban kontrolünde afganistan

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Afganistan bayraklarıyla BM Genel Merkezi binası önünde toplanan onlarca kişi, “Afganistan’a özgürlük” ve “Afganların yaşamları değerlidir” sloganlarını atarak Taliban hareketinin doğduğu Pakistan’a karşı yaptırım uygulama çağrısında bulundu.Gösteriye katılan Hayber adında bir genç, Sputnik muhabirine şunları söyledi:BM Genel Merkezi binası önünde toplananların tüm dünyaya, Taliban’ın gelişiyle ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalan Afganları unutmama çağrısında bulunduğunu söyleyen protestocu, “Taliban bizi öldürmeyi asla bırakmadı ve bunu yapmayı asla bırakmayacak. Dünya liderleri müdahale etmeli. Bizi tekrar kaderimize bırakmalarını istemiyoruz” ifadesini kullandı.Kaist adında bir gösterici daha, NATO’nun Afganistan’a geri dönmesi gerektiğini belirterek, “Onlar, 20 yıl önce başlattığını bitirmedi. Bu yüzden geri dönerek başlattıklarını bitirmelerini istiyoruz” dedi.Ailesinin Kabil’de olduğunu söyleyen Akmal Ahmadzay da şunları söyledi:Son olayların sadece Afgan halkının trajedisi olmadığını, aynı zamanda ABD ve NATO’lu müttefiklerinin uyguladığı politikanın başarısızlığı olduğunu dile getiren Ahmadzay, “Hiç şüphesiz ABD sorumluluk taşıyor. Anladığım kadarıyla onlar, 20 yıl süren savaşa son vermek istiyor ve bu savaş onlara, kayıplardan başka hiçbir şey kazandırmadı. Joe Biden idaresi, Afganistan’dan gitme kararını aldı. Ama bunu daha iyi biçimde yapabilirlerdi. Onlara yardım eden insanlara ne olacak? Şahsen tanıdığım çevirmenlere ne olacak?” dedi.

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