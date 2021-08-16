Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
New York’taki Afgan diasporadan ABD’nin Afganistan politikasına eleştiri
15:52 16.08.2021 (güncellendi: 16:47 16.08.2021)
© AP Photo / David GoldmanABD askerleri - Afganistan
© AP Photo / David Goldman
Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki Genel Merkez binası önünde toplanan Afganlar, Afganistan halkına desteğini belirterek ABD’nin bu ülkeye yönelik eylemlerini protesto etti.
Afganistan bayraklarıyla BM Genel Merkezi binası önünde toplanan onlarca kişi, “Afganistan’a özgürlük” ve “Afganların yaşamları değerlidir” sloganlarını atarak Taliban hareketinin doğduğu Pakistan’a karşı yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
Gösteriye katılan Hayber adında bir genç, Sputnik muhabirine şunları söyledi:
“Afganistan için barış çağrısı yapmak ve İslamabad’a karşı yaptırım uygulanmasını talep etmek için eylem düzenledik. Dünyanın, bunun sadece Afganların teröre karşı savaşı olmadığını, ama bu savaşta yalnız olduğunu, bize kimsenin yardım etmediğini bilmesi için burada toplandık. ABD ve NATO bizi yalnız bıraktı ve Taliban tüm ülkeyi ele geçirdi.”
BM Genel Merkezi binası önünde toplananların tüm dünyaya, Taliban’ın gelişiyle ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalan Afganları unutmama çağrısında bulunduğunu söyleyen protestocu, “Taliban bizi öldürmeyi asla bırakmadı ve bunu yapmayı asla bırakmayacak. Dünya liderleri müdahale etmeli. Bizi tekrar kaderimize bırakmalarını istemiyoruz” ifadesini kullandı.
Kaist adında bir gösterici daha, NATO’nun Afganistan’a geri dönmesi gerektiğini belirterek, “Onlar, 20 yıl önce başlattığını bitirmedi. Bu yüzden geri dönerek başlattıklarını bitirmelerini istiyoruz” dedi.
Ailesinin Kabil’de olduğunu söyleyen Akmal Ahmadzay da şunları söyledi:
“Onlar, herkesin kaçtığını ve kimsenin kimseyle ilgilenmediğini söylüyor. Amerikalıların, onlarla işbirliği yapan Afganları tahliye ettiği yönündeki haberler yalan. Dün ailem büyükelçiliğe çağrıldı. Ama onlar geldiklerinde Amerikalıların kimseyle görüşmek istemediği, çünkü gitmeden önce tüm eşyaları imha etmekle meşgul oldukları söylendi. ABD ordusuna yardım eden insanlar var, onlar özgürlük istiyordu ve bunun için yaşamlarını riske attılar. Onlar Amerikalılara Afgan halkı ve hükümetiyle ilişki kurmaya yardımcı oldu. Ama onların canları Amerikalıları ilgilendirmiyor, onlar bu insanlara ihanet etti”.
Son olayların sadece Afgan halkının trajedisi olmadığını, aynı zamanda ABD ve NATO’lu müttefiklerinin uyguladığı politikanın başarısızlığı olduğunu dile getiren Ahmadzay, “Hiç şüphesiz ABD sorumluluk taşıyor. Anladığım kadarıyla onlar, 20 yıl süren savaşa son vermek istiyor ve bu savaş onlara, kayıplardan başka hiçbir şey kazandırmadı. Joe Biden idaresi, Afganistan’dan gitme kararını aldı. Ama bunu daha iyi biçimde yapabilirlerdi. Onlara yardım eden insanlara ne olacak? Şahsen tanıdığım çevirmenlere ne olacak?” dedi.