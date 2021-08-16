https://tr.sputniknews.com/20210816/pentagon-kabil-havaalaninda-guvenligin-saglanmasinda-turk-askerleriyle-birlikte-calisiyoruz-1048081625.html

Pentagon: Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanmasında Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz

Pentagon: Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanmasında Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı'nın temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda Türk askerleri ve diğer... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T21:55+0300

2021-08-16T21:55+0300

2021-08-16T21:55+0300

dünya

abd

afganistan

türkiye

john kirby

pentagon

güvenlik

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1044433835_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_51e9704fff3293869688070f8f94d861.jpg

Pentagon Sözcüsü Kirby, bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Kabil Havaalanı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin bir değerlendirme yaptı.Kirby, ABD'nin tahliye süreci devam ederken Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na yüzlerce kişinin girmesiyle yaşanan kaosun ardından havalimanı ve çevresinin temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, türkiye, john kirby, pentagon, güvenlik, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı