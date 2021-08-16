https://tr.sputniknews.com/20210816/pentagon-kabil-havaalaninda-guvenligin-saglanmasinda-turk-askerleriyle-birlikte-calisiyoruz-1048081625.html
Pentagon: Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanmasında Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz
Pentagon: Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanmasında Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı'nın temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda Türk askerleri ve diğer... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T21:55+0300
2021-08-16T21:55+0300
2021-08-16T21:55+0300
dünya
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afganistan
türkiye
john kirby
pentagon
güvenlik
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Pentagon Sözcüsü Kirby, bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Kabil Havaalanı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin bir değerlendirme yaptı.Kirby, ABD'nin tahliye süreci devam ederken Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na yüzlerce kişinin girmesiyle yaşanan kaosun ardından havalimanı ve çevresinin temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirtti.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, afganistan, türkiye, john kirby, pentagon, güvenlik, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Pentagon: Kabil Havaalanı'nda güvenliğin sağlanmasında Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı'nın temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.
Pentagon Sözcüsü Kirby,
bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Kabil Havaalan
ı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin bir değerlendirme yaptı.
Kirby, ABD'nin tahliye süreci devam ederken Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na yüzlerce kişinin girmesiyle yaşanan kaosun ardından havalimanı ve çevresinin temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirtti.