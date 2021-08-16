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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile Afganistan’daki durumu değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile Afganistan’daki durumu değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüşerek, Afganistan’daki durum ile bağlantılı olarak ülkeler... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T20:44+0300
2021-08-16T20:44+0300
2021-08-16T20:45+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
sergey lavrov
çin
afganistan
taliban
wang yi
kabil
görüşme
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğü, bakanların Afganistan’daki son gelişmeler bağlamında dış politika koordinasyonunun arttırılmasını ele aldıkları ifade edildi.Açıklamada, “Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere, dış politika koordinasyonunun arttırılması, ayrıca Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgedeki durum üzerindeki etkileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.Açıklamaya göre taraflar, yaklaşan ikili temasların programını, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer çok taraflı formatlara katılım çerçevesinde yapılacak temasları da ele aldı.
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abd, rusya, sergey lavrov, çin, afganistan, taliban, wang yi, kabil, görüşme, telefon görüşmesi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile Afganistan’daki durumu değerlendirdi
20:44 16.08.2021 (güncellendi: 20:45 16.08.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüşerek, Afganistan’daki durum ile bağlantılı olarak ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılmasını ele aldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğü, bakanların Afganistan’daki son gelişmeler bağlamında dış politika koordinasyonunun arttırılmasını ele aldıkları ifade edildi.
Açıklamada, “Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere, dış politika koordinasyonunun arttırılması, ayrıca Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgedeki durum üzerindeki etkileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.
Açıklamaya göre taraflar, yaklaşan ikili temasların programını, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer çok taraflı formatlara katılım çerçevesinde yapılacak temasları da ele aldı.