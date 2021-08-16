https://tr.sputniknews.com/20210816/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cinli-mevkidasi-wang-ile-afganistandaki-durumu-degerlendirdi-1048080902.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile Afganistan’daki durumu değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile Afganistan’daki durumu değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüşerek, Afganistan’daki durum ile bağlantılı olarak ülkeler... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T20:44+0300

2021-08-16T20:44+0300

2021-08-16T20:45+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

sergey lavrov

çin

afganistan

taliban

wang yi

kabil

görüşme

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğü, bakanların Afganistan’daki son gelişmeler bağlamında dış politika koordinasyonunun arttırılmasını ele aldıkları ifade edildi.Açıklamada, “Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere, dış politika koordinasyonunun arttırılması, ayrıca Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgedeki durum üzerindeki etkileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.Açıklamaya göre taraflar, yaklaşan ikili temasların programını, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer çok taraflı formatlara katılım çerçevesinde yapılacak temasları da ele aldı.

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rusya

çin

afganistan

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