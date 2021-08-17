https://tr.sputniknews.com/20210817/abdli-diplomatlar-afganistanda-yasananlar-konusunda-bidenla-ilgili-hayal-kirikligi-yasiyor-1048084631.html
ABD'li diplomatlar, Afganistan'da yaşananlar konusunda Biden'la ilgili 'hayal kırıklığı' yaşıyor
ABD'li diplomatlar, Afganistan'da yaşananlar konusunda Biden'la ilgili 'hayal kırıklığı' yaşıyor
ABD Başkanı Biden'ın ekibinden bir grup diplomat, Beyaz Saray yönetiminin Afganistan'dan tahliye konusunda çok fazla zaman kaybettiğini belirterek, 'hayal... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T00:21+0300
2021-08-17T00:21+0300
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Reuters haber ajansına isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan 5 ABD'li yetkili, Başkan Joe Biden'ın Kabil'den tahliye konusunu ele alma biçiminin, 'kendileri için büyük hayal kırıklığına ve öfkeye dönüştüğünü' kaydetti.Afganistan'dan daha düzenli bir geri çekilmenin muhtemel olduğuna inanan askeri yetkili, "Yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdik, yönetim çok bekledi" dedi.Üst düzey bir yönetim yetkilisi de, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 'Biden'ın ekibinin aylardır kapsamlı senaryo planlamasıyla meşgul olduğu ve bu zorluğa hazırlıklı bulunduğu' yorumlarına atıfta bulunarak, haftalardır evlerinde oturan yerel büyükelçilik çalışanlarının, Kabil'deki havalimanında kendi yollarını bulmaları için bir başına bırakıldığını savundu.Planlama ve istihbarattaki başarısızlıkHaber ajansına detaylı değerlendirmelerde bulunan bir diğer yetkili, Afganistan'da işler kötüye giderken Biden yönetiminin 'eğrinin gerisinde' olduğunu belirterek, "Her karar, yaşanan olaylara tepki olarak verildi ve de çok geç alınmış kararlar oldu" ifadelerini kullandı.Konunun hakimi olduğunu belirtilen yetkili, tahliyeleri engelleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bazı büyükelçilik yetkililerini, havalimanını güvenli kılmak için yetersiz sayıda ABD askeri olduğuna dair endişelerini dile getirmeye sevk ettiğini, bunun da yetersiz planlama ve istihbarat başarısızlıklarını yansıttığını söyledi.ABD'li diplomatlar, ABD ordusunun haftalar önce kendileriyle iş birliği yaptığı için risk altında bulunan Afganların tahliyesi konusunda daha büyük bir rol istediklerine değindi.Afganistan'da görev yapan bir askeri yetkili ise yaşananlar karşısında "Bugün, hüsran ve iğrenme hisleriyle doluyum. Güvenimi yitirdim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistanda-taliban-donemi-abd-butun-personelini-hamid-karzai-havalimanina-transfer-etti-1048054287.html
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abd, afganistan, joe biden
ABD'li diplomatlar, Afganistan'da yaşananlar konusunda Biden'la ilgili 'hayal kırıklığı' yaşıyor
ABD Başkanı Biden'ın ekibinden bir grup diplomat, Beyaz Saray yönetiminin Afganistan'dan tahliye konusunda çok fazla zaman kaybettiğini belirterek, 'hayal kırıklığı yaşadıklarını' ifade etti.
Reuters haber ajansına isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan 5 ABD'li yetkili, Başkan Joe Biden'ın Kabil'den tahliye konusunu ele alma biçiminin, 'kendileri için büyük hayal kırıklığına ve öfkeye dönüştüğünü' kaydetti.
Afganistan'dan daha düzenli bir geri çekilmenin muhtemel olduğuna inanan askeri yetkili, "Yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdik, yönetim çok bekledi" dedi.
Üst düzey bir yönetim yetkilisi de, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 'Biden'ın ekibinin aylardır kapsamlı senaryo planlamasıyla meşgul olduğu ve bu zorluğa hazırlıklı bulunduğu' yorumlarına atıfta bulunarak, haftalardır evlerinde oturan yerel büyükelçilik çalışanlarının, Kabil'deki havalimanında kendi yollarını bulmaları için bir başına bırakıldığını savundu.
Planlama ve istihbarattaki başarısızlık
Haber ajansına detaylı değerlendirmelerde bulunan bir diğer yetkili, Afganistan'da işler kötüye giderken Biden yönetiminin 'eğrinin gerisinde' olduğunu belirterek, "Her karar, yaşanan olaylara tepki olarak verildi ve de çok geç alınmış kararlar oldu" ifadelerini kullandı.
Konunun hakimi olduğunu belirtilen yetkili, tahliyeleri engelleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bazı büyükelçilik yetkililerini, havalimanını güvenli kılmak için yetersiz sayıda ABD askeri olduğuna dair endişelerini dile getirmeye sevk ettiğini, bunun da yetersiz planlama ve istihbarat başarısızlıklarını yansıttığını söyledi.
ABD'li diplomatlar, ABD ordusunun haftalar önce kendileriyle iş birliği yaptığı için risk altında bulunan Afganların tahliyesi konusunda daha büyük bir rol istediklerine değindi.
Afganistan'da görev yapan bir askeri yetkili ise yaşananlar karşısında "Bugün, hüsran ve iğrenme hisleriyle doluyum. Güvenimi yitirdim" dedi.