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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T06:33+0300
2021-08-17T06:33+0300
2021-08-17T06:33+0300
türkiye
futbol
beşiktaş
transfer
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Batshuayi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
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futbol, beşiktaş, transfer
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde
transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda
Beşiktaşlı taraftarlar
tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
Batshuayi'nin yarın
sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.