https://tr.sputniknews.com/20210817/besiktasin-yeni-transferi-istanbula-geldi-1048088121.html

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

futbol

beşiktaş

transfer

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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Batshuayi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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futbol, beşiktaş, transfer