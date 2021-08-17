https://tr.sputniknews.com/20210817/fransanin-guneyindeki-orman-yangini-suruyor-7-bin-hektarlik-alana-yayildi-1048111300.html
Fransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı
Fransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı
Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadığı ve yangının, yaklaşık 7 bin hektarlık bir alana... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T22:28+0300
2021-08-17T22:28+0300
2021-08-17T22:28+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
orman yangını
müdahale
gerald darmanin
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Fransa'nın güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle güneye doğru ilerleyerek yaklaşık 7 bin hektarlık alana yayıldı.900 itfaiye ekibinin, 8 uçak ve 2 helikopterin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan en az 7 bin kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.Alevler 100'den fazla eve zarar verirken; 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesindeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgeye giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e eşlik etti.Macron, yangında can kaybı olmadığını ifade ederek, "En kötüsünden kurtulduk" dedi.Var bölgesindeki yangın, 'Fransa'da bu yaz çıkan en büyük yangın' oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210817/fransadaki-orman-yangininda-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1048100223.html
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fransa, emmanuel macron, orman yangını, müdahale, gerald darmanin
Fransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı
Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadığı ve yangının, yaklaşık 7 bin hektarlık bir alana yayıldığı bildirildi.
Fransa
'nın güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam çıkan yangın
, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle güneye doğru ilerleyerek yaklaşık 7 bin hektarlık alana yayıldı.
900 itfaiye ekibinin, 8 uçak ve 2 helikopterin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan en az 7 bin kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.
Alevler 100'den fazla eve zarar verirken; 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.
Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesinde
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgeye giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e eşlik etti.
Macron, yangında can kaybı olmadığını ifade ederek, "En kötüsünden kurtulduk" dedi.
Var bölgesindeki yangın, 'Fransa'da bu yaz çıkan en büyük yangın' oldu.