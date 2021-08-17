https://tr.sputniknews.com/20210817/fransanin-guneyindeki-orman-yangini-suruyor-7-bin-hektarlik-alana-yayildi-1048111300.html

Fransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı

Fransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadığı ve yangının, yaklaşık 7 bin hektarlık bir alana... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T22:28+0300

2021-08-17T22:28+0300

2021-08-17T22:28+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

orman yangını

müdahale

gerald darmanin

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Fransa'nın güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle güneye doğru ilerleyerek yaklaşık 7 bin hektarlık alana yayıldı.900 itfaiye ekibinin, 8 uçak ve 2 helikopterin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan en az 7 bin kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.Alevler 100'den fazla eve zarar verirken; 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesindeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgeye giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e eşlik etti.Macron, yangında can kaybı olmadığını ifade ederek, "En kötüsünden kurtulduk" dedi.Var bölgesindeki yangın, 'Fransa'da bu yaz çıkan en büyük yangın' oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210817/fransadaki-orman-yangininda-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1048100223.html

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fransa, emmanuel macron, orman yangını, müdahale, gerald darmanin