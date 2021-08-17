https://tr.sputniknews.com/20210817/gorbacov-abdnin-afganistani-istila-etmesi-kotu-bir-fikirdi-1048101193.html

Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı istila etmesi kötü bir fikirdi

Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı istila etmesi kötü bir fikirdi

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki varlığına son veren SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD'nin Afganistan'ı istila etmesinin kötü bir fikir olduğunu... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T14:57+0300

2021-08-17T14:57+0300

2021-08-17T14:57+0300

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SSCB'nin Afganistan'da varlık göstermesini siyasi hata olarak gören ve Sovyet birliklerinin çekilme sürecini başlatan Gorbaçov, Sputnik'e verdiği demeçte Afganistan'daki durumu değerlendirdi.Rusya'nın başlangıçta destek vermesine rağmen ABD istilasının en başından beri kötü bir fikir olduğunu kaydeden Gorbaçov, "Birçok benzer projede olduğu gibi bu da, tehdidin artmasına ve çok net olmayan jeopolitik planlara dayanıyordu. Buna bir de çok kabileli toplumu demokratikleştirmeye yönelik gerçekçi olmayan girişimler eklendi" ifadelerini kullandı.Gorbaçov, "Yenilgi daha önce kabullenilmeliydi. Şimdi önemli olan bu durumdan ders çıkarmak ve bu tür hataları tekrarlamamak" diye ekledi.

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