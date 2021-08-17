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Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı istila etmesi kötü bir fikirdi
Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı istila etmesi kötü bir fikirdi
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki varlığına son veren SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD'nin Afganistan'ı istila etmesinin kötü bir fikir olduğunu... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
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SSCB'nin Afganistan'da varlık göstermesini siyasi hata olarak gören ve Sovyet birliklerinin çekilme sürecini başlatan Gorbaçov, Sputnik'e verdiği demeçte Afganistan'daki durumu değerlendirdi.Rusya'nın başlangıçta destek vermesine rağmen ABD istilasının en başından beri kötü bir fikir olduğunu kaydeden Gorbaçov, "Birçok benzer projede olduğu gibi bu da, tehdidin artmasına ve çok net olmayan jeopolitik planlara dayanıyordu. Buna bir de çok kabileli toplumu demokratikleştirmeye yönelik gerçekçi olmayan girişimler eklendi" ifadelerini kullandı.Gorbaçov, "Yenilgi daha önce kabullenilmeliydi. Şimdi önemli olan bu durumdan ders çıkarmak ve bu tür hataları tekrarlamamak" diye ekledi.
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abd, rusya, afganistan

Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı istila etmesi kötü bir fikirdi

14:57 17.08.2021
© AFP 2021 / VASILY MAXIMOVMihail Gorbaçov
Mihail Gorbaçov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / VASILY MAXIMOV
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Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki varlığına son veren SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD'nin Afganistan'ı istila etmesinin kötü bir fikir olduğunu söyledi.
SSCB'nin Afganistan'da varlık göstermesini siyasi hata olarak gören ve Sovyet birliklerinin çekilme sürecini başlatan Gorbaçov, Sputnik'e verdiği demeçte Afganistan'daki durumu değerlendirdi.

Rusya'nın başlangıçta destek vermesine rağmen ABD istilasının en başından beri kötü bir fikir olduğunu kaydeden Gorbaçov, "Birçok benzer projede olduğu gibi bu da, tehdidin artmasına ve çok net olmayan jeopolitik planlara dayanıyordu. Buna bir de çok kabileli toplumu demokratikleştirmeye yönelik gerçekçi olmayan girişimler eklendi" ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, "Yenilgi daha önce kabullenilmeliydi. Şimdi önemli olan bu durumdan ders çıkarmak ve bu tür hataları tekrarlamamak" diye ekledi.
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