https://tr.sputniknews.com/20210817/haitideki-depremde-olenlerin-sayisi-1419a-yukseldi-1048085603.html

Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi

Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1419'a yükseldi, yaralı sayısı ise 6 bin 900'ü aştı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T01:36+0300

2021-08-17T01:36+0300

2021-08-17T01:39+0300

dünya

haiti

deprem

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Yetkililer, Haiti'de büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1419'a çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti. Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü. USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı. Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti. Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti. Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

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