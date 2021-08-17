Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Marcao, Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından PFDK'ya sevk edildi.Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumlamış ve özür dilemişti.Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" demişti.
Galatasaraylı Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Marcao, Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından PFDK'ya sevk edildi.
Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumlamış ve özür dilemişti.
Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" demişti.