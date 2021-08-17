https://tr.sputniknews.com/20210817/marcao-kerem-akturkoglu-ile-yasadigi-olay-nedeniyle-pfdkya-sevk-edildi-1048109683.html

Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaraylı Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T20:41+0300

2021-08-17T20:41+0300

2021-08-17T20:54+0300

marcao

pfdk

kerem aktürkoğlu

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Marcao, Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından PFDK'ya sevk edildi.Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumlamış ve özür dilemişti.Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" demişti.

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2021

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marcao, pfdk, kerem aktürkoğlu