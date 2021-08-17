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https://tr.sputniknews.com/20210817/rusyada-yeni-akademik-yil-yuz-yuze-egitimle-baslayacak-1048086227.html
Rusya’da yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başlayacak
Rusya’da yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başlayacak
Rusya Eğitim Bakanlığı basın dairesi, ülkede yeni akademik yılın yüz yüze eğitimle başlayacağını duyurdu. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T02:43+0300
2021-08-17T02:43+0300
dünya
rusya
rusya eğitim bakanlığı
koronavirüs
kovid-19
yüz yüze eğitim
zorunlu aşılama
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Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov’un sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, yeni akademik yılın yüz yüze eğitim formatında başlayacağı belirtildi. Kravtsov’un açıklamasına göre Rusya’da eylülde başlayacak olan yeni akademik yılda uzaktan eğitim planlanmıyor.Bakan Kravtsov, "Akademik yıl olağan bir şekilde, yüz yüze formatta başlayacak, bizim için çocukların dersliklere gelmesi, öğretmenleriyle buluşması önemli" ifadelerini kullandı.Öğrenciler ve öğretmenler için aşılanma zorunluluğu getirmeme kararı aldıklarına dikkat çeken Kravtsov, böylece Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın ‘zorunlu aşılamanın veya reddedilmesi durumunda herhangi bir yaptırımın kabul edilemezliği’ hakkındaki ifadelerini desteklemiş oldu.Daha önce Rusya Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayan üniversite öğrencilerinin yurda yerleştirme hakkından faydalanabileceklerini açıklamıştı. Kurum ayrıca öğrencilere koronavirüs gerekçesiyle makul olmayan talepler nedeniyle üniversite yönetimlerine ceza verilebileceğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210719/murasko-kovid-19-olanlarda-akciger-hasari-daha-hizli-gelismeye-basladi-1044999607.html
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rusya, rusya eğitim bakanlığı, koronavirüs, kovid-19, yüz yüze eğitim, zorunlu aşılama

Rusya’da yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başlayacak

02:43 17.08.2021
© Sputnik / Александр КряжевRusya-salgın-eğitim-öğrenci
Rusya-salgın-eğitim-öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Eğitim Bakanlığı basın dairesi, ülkede yeni akademik yılın yüz yüze eğitimle başlayacağını duyurdu.
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov’un sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, yeni akademik yılın yüz yüze eğitim formatında başlayacağı belirtildi. Kravtsov’un açıklamasına göre Rusya’da eylülde başlayacak olan yeni akademik yılda uzaktan eğitim planlanmıyor.
Bakan Kravtsov, "Akademik yıl olağan bir şekilde, yüz yüze formatta başlayacak, bizim için çocukların dersliklere gelmesi, öğretmenleriyle buluşması önemli" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler ve öğretmenler için aşılanma zorunluluğu getirmeme kararı aldıklarına dikkat çeken Kravtsov, böylece Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın ‘zorunlu aşılamanın veya reddedilmesi durumunda herhangi bir yaptırımın kabul edilemezliği’ hakkındaki ifadelerini desteklemiş oldu.
Daha önce Rusya Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayan üniversite öğrencilerinin yurda yerleştirme hakkından faydalanabileceklerini açıklamıştı. Kurum ayrıca öğrencilere koronavirüs gerekçesiyle makul olmayan talepler nedeniyle üniversite yönetimlerine ceza verilebileceğini bildirmişti.
Moskova - Rusya - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
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