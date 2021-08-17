https://tr.sputniknews.com/20210817/yeni-asi-kararinin-ardindan-35-dakika-bekleme-uyarisi-1048092633.html

Yeni aşı kararının ardından '35 dakika bekleme' uyarısı

Yeni aşı kararının ardından '35 dakika bekleme' uyarısı

Kovid-19'a karşı aşılama devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nca 4. doz uygulaması başlatıldı. Yeni dönemle birlikte randevular da dün itibarıyla verilmeye... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T11:06+0300

2021-08-17T11:06+0300

2021-08-17T11:06+0300

koronavirüs

vedat bulut

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Türkiye'de Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ederken, son verilere göre toplamda 84 milyon 600 binden fazla kişi aşısını yaptırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre; tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Ayrıca yurt dışına çıkışta 2 doz Sinovac aşısı üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.Milliyet'ten Mert İnan'a konuşan Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, uygulamanın dün sabah başladığını ifade etti.2 doz çin aşısı üzerine 2 doz mRNA aşısıyla ilgili yeterli veri ve çalışma olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bulut, şu bigileri verdi:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20210816/bilim-insanlarindan-4-doz-asi-kararina-iliskin-degerlendirme-1048063106.html

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vedat bulut, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı