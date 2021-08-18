https://tr.sputniknews.com/20210818/abdnin-afganistandaki-carpici-basarisizliklarini-ortaya-koyan-rapor-1048116828.html

ABD’nin Afganistan’daki ‘çarpıcı’ başarısızlıklarını ortaya koyan rapor

ABD’nin Afganistan’daki ‘çarpıcı’ başarısızlıklarını ortaya koyan rapor

ABD hükümetine bağlı Afganistan Yeniden Yapılanma Özel Başmüfettişi John Sopko, Washington'un Afganistan ulusunu yeniden inşa etme sürecinde 'çarpıcı' hatalara... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T05:14+0300

2021-08-18T05:14+0300

2021-08-18T05:14+0300

dünya

abd

afganistan

taliban

el kaide

asker

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Sopko’nun raporunda, ABD’nin Afganistan’da bulunduğu 20 yıl boyunca savaş ve yeni ulus inşasına yaklaşık bir trilyon dolar harcadığı ifade edildi.Batı koalisyonunun sadece finansal kayıplar yaşamadığı ifade edilen raporda, 2001’den bu yana militanlarla çatışmalarda 2 bin 444 ABD askerinin, bin 144 müttefik askerinin, en az 66 bin yerel askerin ve 48 bin sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.ABD’nin Afganistan’daki görevlerinin zamanla değiştiği ama aralarından en önemlilerin El Kaide ve Taliban’ı yenilgiye uğratmak, diğer terör örgütlerinin ortaya çıkamayacağına ikna olmak ve ardından Kabil’e yeni hükümet kurmada yardımcı olmak olduğu belirtildi. Son maddenin son derece zor çıktığını vurgulayan Sopko, Washington’un bu yolda çok fazla hata yaptığını belirterek, "ABD hükümeti, ulusu inşa etmek için yapılması gereken işin ölçeğini hafife aldı" değerlendirmesini yaptı.Rapora göre ABD, Afganistan’ın 'sosyal manzarasını' anlamakta başarısız oldu. Örnek olarak Pentagon, bu ülkenin ordusu içindeki belirli birliklere, birimlerin etnik özelliklerini dikkate almadan teçhizat tedarik edebiliyordu. Bu, Washington'un bazı etnik gruplara karşı önyargılı olduğu ve diğerlerini kayırdığı izlenimini oluşturdu.Ayrıca ABD’nin, Kabil'deki yolsuzluğun boyutunu anlayamadığını belirten Sopko, "Afgan seçkinler, ABD'nin cömertliğinden yararlanarak kendilerini zenginleştirerek ülkedeki eşitsizliği derinleştirdiler ve böylece yönetimin meşruiyetini bozdular" ifadelerini kullandı.Raporda ayrıca eski üst düzey bir ABD’li yetkilinin, "Afganistan'da ne kadar harcadığımızı ve sonunda neler elde ettiğimizi akıl almıyor" sözlerine yer verildi.

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abd, afganistan, taliban, el kaide, asker