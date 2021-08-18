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Avrupa'da doğalgaz fiyatları Kuzey Akım-2 ile ilgili yanlış veriler nedeniyle düştü
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Kuzey Akım-2 ile ilgili yanlış veriler nedeniyle düştü
Avrupa’da gaz fiyatlarının Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından gaz akışının başladığına dair yanlış veriler nedeniyle düştüğü bildirildi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T23:11+0300
2021-08-18T23:11+0300
dünya
avrupa
doğalgaz
kuzey akım-2
fiyat
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Bloomberg'in aktardığına göre, Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım-2 boru hattı üzerinden gaz tedarikinin başladığına dair yanlış bilgi nedeniyle kısa süre içinde yüzde 10 düştü.Londra borsası ICE'ye göre, düşüş saat 15.00 (TSİ) sıralarında başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksinde eylül vadeli işlem değeri bu süre içinde bin metreküp başına 575 dolar olan fiyat 514 dolara geriledi.Alman gaz tranzsit operatörü Gascade’nin 'Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından Libmin II’ye gaz akışının başladığına dair şirketin internet sitesinde yer alan verilerin yanlış olduğuna' dair açıklamasının ardından, kotasyonlar artmaya başladı ve 550 dolara yakın seviyelere çıktı.
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avrupa, doğalgaz, kuzey akım-2, fiyat

Avrupa'da doğalgaz fiyatları Kuzey Akım-2 ile ilgili yanlış veriler nedeniyle düştü

23:11 18.08.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Avrupa’da gaz fiyatlarının Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından gaz akışının başladığına dair yanlış veriler nedeniyle düştüğü bildirildi.
Bloomberg'in aktardığına göre, Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım-2 boru hattı üzerinden gaz tedarikinin başladığına dair yanlış bilgi nedeniyle kısa süre içinde yüzde 10 düştü.
Londra borsası ICE'ye göre, düşüş saat 15.00 (TSİ) sıralarında başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksinde eylül vadeli işlem değeri bu süre içinde bin metreküp başına 575 dolar olan fiyat 514 dolara geriledi.
Alman gaz tranzsit operatörü Gascade’nin 'Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından Libmin II’ye gaz akışının başladığına dair şirketin internet sitesinde yer alan verilerin yanlış olduğuna' dair açıklamasının ardından, kotasyonlar artmaya başladı ve 550 dolara yakın seviyelere çıktı.
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