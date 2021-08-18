https://tr.sputniknews.com/20210818/cezayir-rusya-ile-be-200-yangin-sondurme-ucaklari-icin-gorusmeye-basladi-1048128937.html
Cezayir, Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçakları için görüşmeye başladı
Cezayir, Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçakları için görüşmeye başladı
Orman yangınları nedeniyle 28’i ordudan olmak üzere en az 65 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cezayir, dört adet Be-200 yangın söndürme uçağı almak için... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T14:59+0300
2021-08-18T14:59+0300
2021-08-18T14:59+0300
afrika
rusya
cezayir
orman yangını
uçak
orman
cezayir savunma bakanlığı
söndürme
yangın söndürme
abdulmecid tebbun
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Cezayir Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçaklarını satın almaya yönelik müzakerelere başlandı.Açıklamada, “Bu uçaklar Cezayir’in yangınlarla mücadeleye yönelik çabalarına güçlü bir destek sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.Ülkedeki orman yangınları geçen hafta başladı ve birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Yangınların birçoğu kontrol altına alındı ancak itfaiye ekipleri ve ordu çıkan son yangınları söndürmeye çalışıyor.Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarının arkasında olduğundan şüphelenilen 22 kişinin yakalandığını açıkladı.
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afrika, rusya, cezayir, orman yangını, uçak, orman, cezayir savunma bakanlığı, söndürme, yangın söndürme, abdulmecid tebbun
Cezayir, Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçakları için görüşmeye başladı
Orman yangınları nedeniyle 28’i ordudan olmak üzere en az 65 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cezayir, dört adet Be-200 yangın söndürme uçağı almak için Rusya ile görüşmelere başladı.
Cezayir Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçaklarını satın almaya yönelik müzakerelere başlandı.
Açıklamada, “Bu uçaklar Cezayir’in yangınlarla mücadeleye yönelik çabalarına güçlü bir destek sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.
Ülkedeki orman yangınları geçen hafta başladı ve birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Yangınların birçoğu kontrol altına alındı ancak itfaiye ekipleri ve ordu çıkan son yangınları söndürmeye çalışıyor.
Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarının arkasında olduğundan
şüphelenilen 22 kişinin yakalandığını açıkladı.