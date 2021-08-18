https://tr.sputniknews.com/20210818/cezayir-rusya-ile-be-200-yangin-sondurme-ucaklari-icin-gorusmeye-basladi-1048128937.html

Cezayir, Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçakları için görüşmeye başladı

Cezayir, Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçakları için görüşmeye başladı

Orman yangınları nedeniyle 28’i ordudan olmak üzere en az 65 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cezayir, dört adet Be-200 yangın söndürme uçağı almak için... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T14:59+0300

2021-08-18T14:59+0300

2021-08-18T14:59+0300

afrika

rusya

cezayir

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orman

cezayir savunma bakanlığı

söndürme

yangın söndürme

abdulmecid tebbun

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Cezayir Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçaklarını satın almaya yönelik müzakerelere başlandı.Açıklamada, “Bu uçaklar Cezayir’in yangınlarla mücadeleye yönelik çabalarına güçlü bir destek sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.Ülkedeki orman yangınları geçen hafta başladı ve birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Yangınların birçoğu kontrol altına alındı ancak itfaiye ekipleri ve ordu çıkan son yangınları söndürmeye çalışıyor.Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarının arkasında olduğundan şüphelenilen 22 kişinin yakalandığını açıkladı.

rusya

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