Kiev, Türkiye'de Mi-17 helikopterleri için onarım üssü inşa etme konusunda Ankara ile anlaştı

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş. (THK Teknik A.Ş.) arasında Türkiye'de Mi-17 helikopterleri için onarım üssünün inşa edilmesi konusunda çerçeve sözleşme imzalandığı belirtildi.Ukroboronprom’un Facebook sayfasında yapılan açıklamaya göre taraflar, anlaşmayı İstanbul’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 kapsamında imzaladı.Sözleşmede, Türk müşterilerin araçlarının onarımının yapılması ve üçüncü ülkelere yönelik siparişlerin yerine getirilmesi öngörülüyor.İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 20 Ağustos’a kadar devam edecek.
Ukrayna savunma sanayii çatısı altında faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet şirketi ile THK Teknik A.Ş. arasında Türkiye'de Mi-17 helikopterleri için onarım üssünün inşa edilmesi konusunda çerçeve sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş. (THK Teknik A.Ş.) arasında Türkiye'de Mi-17 helikopterleri için onarım üssünün inşa edilmesi konusunda çerçeve sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ukroboronprom’un Facebook sayfasında yapılan açıklamaya göre taraflar, anlaşmayı İstanbul’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 kapsamında imzaladı.
İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 20 Ağustos’a kadar devam edecek.