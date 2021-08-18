https://tr.sputniknews.com/20210818/merkelin-moskova-ziyaretinin-programi-aciklandi-1048137248.html

Merkel'in Moskova ziyaretinin programı açıklandı

Merkel'in Moskova ziyaretinin programı açıklandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 20 Ağustos’ta Moskova’ya yapacağı ziyaretin programı açıklandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T19:21+0300

2021-08-18T19:21+0300

2021-08-18T19:21+0300

dünya

rusya

vladimir putin

angela merkel

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in 20 Ağustos’ta Moskova’ya yapacağı ziyarette, Vladimir Putin ile görüşme ve ortak basın toplantısının yanı sıra, Kremlin duvarları boyunca uzanan Aleksandr Bahçesi’ndeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katılacağını söyledi.Sözcü ayrıca, iki ülke liderinin başta Afganistan, Belarus ve Ukrayna’nın doğusundaki durum olmak üzere, gündemdeki diğer uluslararası konuları ele alacaklarını kaydetti.Moskova ziyaretinin ardından Kiev’e hareket edecek olan Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal ile bir araya gelecek.Merkel son olarak Rusya'yı Mayıs 2018'de ziyaret etmiş ve Putin ile Soçi'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

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rusya, vladimir putin, angela merkel, kiev, ziyaret