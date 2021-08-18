Merkel'in Moskova ziyaretinin programı açıklandı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in 20 Ağustos’ta Moskova’ya yapacağı ziyarette, Vladimir Putin ile görüşme ve ortak basın toplantısının yanı sıra, Kremlin duvarları boyunca uzanan Aleksandr Bahçesi’ndeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katılacağını söyledi.Sözcü ayrıca, iki ülke liderinin başta Afganistan, Belarus ve Ukrayna’nın doğusundaki durum olmak üzere, gündemdeki diğer uluslararası konuları ele alacaklarını kaydetti.Moskova ziyaretinin ardından Kiev’e hareket edecek olan Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal ile bir araya gelecek.Merkel son olarak Rusya'yı Mayıs 2018'de ziyaret etmiş ve Putin ile Soçi'de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 20 Ağustos’ta Moskova’ya yapacağı ziyaretin programı açıklandı.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in 20 Ağustos’ta Moskova’ya yapacağı ziyarette, Vladimir Putin ile görüşme ve ortak basın toplantısının yanı sıra, Kremlin duvarları boyunca uzanan Aleksandr Bahçesi’ndeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katılacağını söyledi.
Sözcü ayrıca, iki ülke liderinin başta Afganistan, Belarus ve Ukrayna’nın doğusundaki durum olmak üzere, gündemdeki diğer uluslararası konuları ele alacaklarını kaydetti.
Moskova ziyaretinin ardından Kiev’e hareket edecek olan Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal ile bir araya gelecek.
Merkel son olarak Rusya'yı Mayıs 2018'de ziyaret etmiş ve Putin ile Soçi'de bir görüşme gerçekleştirmişti.