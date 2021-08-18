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Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
Mısır ve ABD deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T00:01+0300
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dünya
abd
mısır
tatbikat
deniz kuvvetleri
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi sosyal medya sayfasında yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri'nden 'Secem Taba' fırkateyni, ABD Deniz Kuvvetleri'nden de 'Uss Monterey' savaş gemisinin katıldığı açıklandı. Tatbikat kapsamında, deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Üç ay öncede tatbikat düzenlenmişti Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Mısır ve ABD Kızıldeniz'de son olarak 13 Mayıs 2021'de ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
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abd, mısır, tatbikat, deniz kuvvetleri

Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

00:01 18.08.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIKızıldeniz, ABD-Mısır tatbikat
Kızıldeniz, ABD-Mısır tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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Mısır ve ABD deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi sosyal medya sayfasında yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri'nden 'Secem Taba' fırkateyni, ABD Deniz Kuvvetleri'nden de 'Uss Monterey' savaş gemisinin katıldığı açıklandı.
Tatbikat kapsamında, deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Üç ay öncede tatbikat düzenlenmişti

Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Mısır ve ABD Kızıldeniz'de son olarak 13 Mayıs 2021'de ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
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