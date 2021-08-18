https://tr.sputniknews.com/20210818/misir-ve-abdden-ortak-deniz-tatbikati-1048112990.html

Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

Mısır ve ABD deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T00:01+0300

2021-08-18T00:01+0300

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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi sosyal medya sayfasında yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri'nden 'Secem Taba' fırkateyni, ABD Deniz Kuvvetleri'nden de 'Uss Monterey' savaş gemisinin katıldığı açıklandı. Tatbikat kapsamında, deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Üç ay öncede tatbikat düzenlenmişti Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Mısır ve ABD Kızıldeniz'de son olarak 13 Mayıs 2021'de ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

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abd, mısır, tatbikat, deniz kuvvetleri