https://tr.sputniknews.com/20210818/selvi-altindagda-suriyelilerin-ev-ve-is-yerlerine-yapilan-saldirilarda-ulkucu-genclik-yer-almadi-1048118792.html

Selvi: Altındağ’da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine yapılan saldırılarda ülkücü gençlik yer almadı

Selvi: Altındağ’da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine yapılan saldırılarda ülkücü gençlik yer almadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırılarda ülkücü gençlerin yer almadığını söyledi. Selvi, "Bir kez... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T09:20+0300

2021-08-18T09:20+0300

2021-08-18T09:20+0300

ankara

suriye

ak parti

mhp

devlet bahçeli

saldırı

altındağ

abdulkadir selvi

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla sonlanan gerilimle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu."Altındağ’da Suriyelilere yönelik saldırıları görünce bir kez daha Devlet Bahçeli’nin bu ülkeye yaptığı en büyük iyiliklerden birinin ülkücü gençliği sokaktan çekmesi olduğunu düşündüm" diyen Selvi, şunları kaydetti:"Bahçeli, ülkücü gençliğin elinde silah değil, bilgisayar olması gerektiğini belirterek, Ülkü Ocaklarını sokaklardan çekmişti. Çünkü geçmişte sokakları karıştırmak isteyenler her zaman ülkücü gençlik üzerine hesaplar yapmışlardı. 80 öncesi sağ-sol çatışmasına bakınca başarısız oldukları söylenemezdi. Bu tür kararların ne denli isabetli olduğu kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Ülkemizdeki Suriyeliler ve Afganlar üzerinden Türk milliyetçiliği tandanslı tepkiler ön plana çıkarılınca Bahçeli’nin tavrının ne denli önemli olduğu görülüyor. Altındağ’da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine yapılan saldırılarda ülkücü gençlik yer almadı. Çok da iyi yaptılar. Birilerinin Türkiye’yi karıştırma planlarına alet olmadılar. Ülkenin huzuruna, birlik ve beraberliğine büyük katkı yaptılar."

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ankara, suriye, ak parti, mhp, devlet bahçeli, saldırı, altındağ, abdulkadir selvi