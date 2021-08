https://tr.sputniknews.com/20210819/3-cocuk-babasini-olduren-cinayet-zanlisi-teslim-olmaya-giderken-canli-yayin-yapti-1048149153.html

3 çocuk babasını öldüren cinayet zanlısı, teslim olmaya giderken canlı yayın yaptı

3 çocuk babasını öldüren cinayet zanlısı, teslim olmaya giderken canlı yayın yaptı

Denizli'de düğündeki tartışmada kurşunların hedefi olan 3 çocuk babası Fatih Bozkaya'yı öldüren cinayet zanlısı, teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T08:33+0300

2021-08-19T08:33+0300

2021-08-19T08:32+0300

türkiye

denizli

canlı yayın

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048149108_0:136:461:395_1920x0_80_0_0_33dbece18fc408d3bb653b4013c1504b.jpg

Denizli'nin Honaz ilçesinde yapılan düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram Say, R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve kendi kardeşi E.S.'yi yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya, 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 gün sonra JASAT tarafından ikna edilen Bayram Say, teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştı. Canlı yayındaki rahat tavırları dikkat çeken Bayram Say, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşiyle birlikte gittiği düğünde yaşananları anlatan Fatih Bozkaya’nın eşi Sibel Bozkaya ise, "Biz düğüne gittik. Orada biraz tartışma yaşanmış. Sonra eşim gidiyordu, arkasından gittim. ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sorduğumda ‘Kavga yaşandı. Biz birazcık sohbet edeceğiz. Hiçbir şey yok, konuşacağız' dedi. Daha sonra yanındaki arkadaşı, 'Sen git abla bir şey yok, gelir arkadan' dedi. Ben dönerken sürekli arkama baktım ama gelmiyordu. Takı merasimi olduktan sonra herkes olay yerine doğru gidiyordu. Bende o tarafa yönelince kadının biri yolda gördü ve bana ‘Sen gitme, Fatih vurulmuş. Görürsen kötü olursun' dedi. Oraya doğru koştum. 2-3 kişi beni tutarak yaklaştırmadı. Beni tutanlara beni bırakmalarını söyledim, içlerinden sıyrıldım. Fatih’in yanına gittiğimde nefes alıp verebiliyordu. Hemen çevirdim, kucağıma aldım. Herkes bakıyordu. ‘Neden araba getirmiyorsunuz’ diye bağırdım, kimse araç getirmedi. Daha sonra hastaneye gittik. Doktorlar bize kötü haberi verdi. O halim çok kötüydü. Eşimin kanları üzerimde kimsenin yardım etmemesi o kadar acı veriyor ki" dedi.'En ağır cezayı almasını istiyorum'Bayram Say’ın sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki keyifli hallerinin kendilerini çok yıprattığını belirten Sibel Bozkaya, "Şu insanın teslim olmaya giderken bile güle oynaya gitmesi insanı çok yıpratıyor. Bir insanda suç duygusu olur, vicdan azabı duyar. 3 tane çocuğum yetim kaldı benim. Senin 3 tane çocuğu yetim bırakmaya hakkın yok ki. Orada benim eşim yardım etmek istemiş, suç mu? Suç mu işledi söyler misiniz? En ağır cezayı almasını istiyorum. O insan güle oynaya sosyal medyada ‘Aç kapını gardiyan’ diyerek teslim oldu. Anne babası buna hiç mi bir şey öğretmemiş. Benim eşim orada yatarken, insan güle oynaya teslim olmaz. En ağır cezayı alması lazım" dedi. Cinayet zanlısının rahat tavırlarına anlam veremediğini kaydeden Fatih Bozkaya’nın ağabeyi İsmail Bozkaya ise yaşadığı öfkeyi şu sözlerle ifade etti: "Ben bahçedeydim. Amcaoğlum aradı. ‘Fatih vuruldu, biz hastaneye gidiyoruz’ dedi. Ben de hastaneye gittim. Kardeşimin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Kız arkadaşını yanına almış. Araba içerisinde sosyal medyada canlı yayın yaparak, güle oynaya gidiyor. Bu cani bu kadar rahat hareketleri nasıl yapıyor biz anlayamadık. 3 tane çocuğu babasız koyuyor. Gencecik bir kadını eşsiz bırakıyor. Güle oynaya nasıl gidiyor ben anlam veremedim bu işe. En ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız." 'Kaderimiz böyleymiş'Neşeli tavırlarıyla yayın yapan Bayram Say, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim" dedikten sonra kız arkadaşı ise, "Bakın bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum" dedi. Ardından zanlı ise, "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayını sona erdirdi. Say, ardından jandarmaya gidip teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye giden Say, tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210809/sakaryada-dugunde-havaya-ates-acan-5-kisi-gozaltina-alindi-1045196005.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, canlı yayın, cinayet