https://tr.sputniknews.com/20210819/ab-komisyonu-uyesi-ab-ulkelerini-kabul-edecekleri-afganlarin-sayisini-artirmaya-cagirdi-1048145342.html

AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı

AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdığını... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T01:12+0300

2021-08-19T01:12+0300

2021-08-19T01:12+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

avrupa komisyonu

sığınmacı

ylva johansson

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB personelinin ve AB ile çalışan Afganların tahliyesi için çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini bildirdi.Johansson, şu değerlendirmelerde bulundu:Johansson, Afganistan'ın komşularıyla yakın çalışılması ve onlara gerekli insani ve kalkınma yardımını sağlamaya hazır olunması konusunda desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.AB'nin Pakistan, İran ve Tacikistan'ın yanı sıra Türkiye gibi ülkelerle işbirliğini yoğunlaştıracağını ifade eden Johansson, "Afganistan'daki durum açıkça güvenli değil ve bir süre daha güvenli olmayacak. İnsanları Afganistan'a dönmeye zorlayamayız" değerlendirmesini yaptı.Johansson, toplantıda bakanları Afganların yerleştirilmesi için taahhütlerini ve kotalarını artırmaya çağırdığına dikkati çekerek, "AB, bölgedeki Afgan sığınmacıların desteklenmesinde de öncü rol oynamaya devam edecektir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210818/afgan-diasporasi-baskani-rusyaya-gelmek-isteyen-cok-sayida-afgan-var-1048137755.html

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afganistan, taliban, avrupa komisyonu, sığınmacı, ylva johansson