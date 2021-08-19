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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210819/ab-komisyonu-uyesi-ab-ulkelerini-kabul-edecekleri-afganlarin-sayisini-artirmaya-cagirdi-1048145342.html
AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı
AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdığını... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T01:12+0300
2021-08-19T01:12+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
avrupa komisyonu
sığınmacı
ylva johansson
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB personelinin ve AB ile çalışan Afganların tahliyesi için çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini bildirdi.Johansson, şu değerlendirmelerde bulundu:Johansson, Afganistan'ın komşularıyla yakın çalışılması ve onlara gerekli insani ve kalkınma yardımını sağlamaya hazır olunması konusunda desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.AB'nin Pakistan, İran ve Tacikistan'ın yanı sıra Türkiye gibi ülkelerle işbirliğini yoğunlaştıracağını ifade eden Johansson, "Afganistan'daki durum açıkça güvenli değil ve bir süre daha güvenli olmayacak. İnsanları Afganistan'a dönmeye zorlayamayız" değerlendirmesini yaptı.Johansson, toplantıda bakanları Afganların yerleştirilmesi için taahhütlerini ve kotalarını artırmaya çağırdığına dikkati çekerek, "AB, bölgedeki Afgan sığınmacıların desteklenmesinde de öncü rol oynamaya devam edecektir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210818/afgan-diasporasi-baskani-rusyaya-gelmek-isteyen-cok-sayida-afgan-var-1048137755.html
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afganistan, taliban, avrupa komisyonu, sığınmacı, ylva johansson

AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı

01:12 19.08.2021
© AFP 2021Ylva Johansson
Ylva Johansson - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AFP 2021
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdığını belirterek, "İnsanları Afganistan'a dönmeye zorlayamayız" diye konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB personelinin ve AB ile çalışan Afganların tahliyesi için çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini bildirdi.
Johansson, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Afganistan'daki istikrarsızlığın artan göç baskısına yol açması muhtemeldir. Bu nedenle tüm senaryolara hazırlanıyoruz. İnsanlar AB'nin dış sınırlarına ulaşana kadar beklememeliyiz. Bu bir çözüm değil. İnsanların kaçakçıların işlettiği güvenli olmayan, düzensiz ve kontrolsüz yollarla AB'ye yönelmesini engellemeliyiz. Aynı zamanda, Afganistan'da acil tehlike altındaki insanları terk edemeyiz. Afganistan'daki gazeteciler, sivil toplum çalışanları ve insan hakları savunucuları ve özellikle kadınlar en fazla risk altında olanlar arasında."
Johansson, Afganistan'ın komşularıyla yakın çalışılması ve onlara gerekli insani ve kalkınma yardımını sağlamaya hazır olunması konusunda desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.
AB'nin Pakistan, İran ve Tacikistan'ın yanı sıra Türkiye gibi ülkelerle işbirliğini yoğunlaştıracağını ifade eden Johansson, "Afganistan'daki durum açıkça güvenli değil ve bir süre daha güvenli olmayacak. İnsanları Afganistan'a dönmeye zorlayamayız" değerlendirmesini yaptı.
Johansson, toplantıda bakanları Afganların yerleştirilmesi için taahhütlerini ve kotalarını artırmaya çağırdığına dikkati çekerek, "AB, bölgedeki Afgan sığınmacıların desteklenmesinde de öncü rol oynamaya devam edecektir" diye konuştu.
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