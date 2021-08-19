https://tr.sputniknews.com/20210819/biontechin-uretim-tesisini-ziyaret-eden-merkelden-tureci-ve-sahin-ciftine-tesekkur-1048166486.html

BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür

BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNtech... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T17:49+0300

2021-08-19T17:49+0300

2021-08-19T17:52+0300

angela merkel

koronavirüs

biontech

uğur şahin

özlem türeci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048166560_0:205:2439:1577_1920x0_80_0_0_84224f4ef95c6e34d32411048fb27198.jpg

Angela Merkel, Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem" dedi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik" diye konuştu. Merkel, bunun, bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu. Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var" şeklinde konuştu. Türeci de Merkel’in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Marburg’daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar Kovid-19 aşısı üreteceklerini söyledi. Türeci, sadece Almanya’daki değil, dünyadaki tüm insanların bu aşıya erişimini istediklerini vurgulayarak, Almanya’nın bu şekilde küresel bir katkı sunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

angela merkel, biontech , uğur şahin, özlem türeci