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BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür
BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNtech... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T17:49+0300
2021-08-19T17:52+0300
angela merkel
koronavirüs
biontech
uğur şahin
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Angela Merkel, Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem" dedi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik" diye konuştu. Merkel, bunun, bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu. Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var" şeklinde konuştu. Türeci de Merkel’in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Marburg’daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar Kovid-19 aşısı üreteceklerini söyledi. Türeci, sadece Almanya’daki değil, dünyadaki tüm insanların bu aşıya erişimini istediklerini vurgulayarak, Almanya’nın bu şekilde küresel bir katkı sunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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angela merkel, biontech , uğur şahin, özlem türeci

BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür

17:49 19.08.2021 (güncellendi: 17:52 19.08.2021)
© AFP 2021 / ARNE DEDERT Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AFP 2021 / ARNE DEDERT
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti. Merkel "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik" dedi.
Angela Merkel, Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem" dedi.
Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik" diye konuştu.
Merkel, bunun, bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu.
Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var" şeklinde konuştu.
Türeci de Merkel’in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Marburg’daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar Kovid-19 aşısı üreteceklerini söyledi.
Türeci, sadece Almanya’daki değil, dünyadaki tüm insanların bu aşıya erişimini istediklerini vurgulayarak, Almanya’nın bu şekilde küresel bir katkı sunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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