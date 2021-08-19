28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.