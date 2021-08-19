https://tr.sputniknews.com/20210819/emekli-orgeneral-cevik-bir-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi-1048167624.html

28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi

Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T18:38+0300

2021-08-19T18:38+0300

2021-08-19T18:51+0300

türkiye

çevik bir

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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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çevik bir