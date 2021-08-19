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https://tr.sputniknews.com/20210819/fatih-terim-gedsonun-galatasarayi-tercih-edeceginden-suphem-yok-1048173993.html
Fatih Terim: Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok
Fatih Terim: Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T23:30+0300
2021-08-19T23:30+0300
yaşam
galatasaray
fatih terim
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Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmak isterdik biraz yorgunluğumuz çıktı ortaya. Buna rağmen İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır." dedi.Sarı kırmızılı teknik adam eleştirilen takımda oyuncuların olacağına işaret ederek, "Oyuncularımdan memnunum Galatasaray takımı şu an gerektiğinde preste yapıyor. Süresi uzun değildi sadece. Üçüncü deplasmana gidiyoruz biraz da oradan tolerans tanımak lazım." diye konuştu.Marcao'ya 8 maç ceza verilmesine ilişkin fazla konuşmak istemediğini belirten Terim, "Yarın başkanımızın basın toplantısı var geniş şekilde konuşacaktır. 8 maç bir ceza. Üstünde fazla durmaya gerek yok maç esnasında olmuş sonrası olmuş. Kurullara gönderenlerle ilgili benim düşüncelerim belli. Bu sene fazla bu konulara girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Özellikle stoper bölümünde sıkıntıları bulunduğunu anlatan Terim, "Daha doğru yerlere transfer yapacağız. Eylülü o yüzden işaret ediyorum. Yoksa eylülde şunu alacağız demiyorum. Gedson'u başkaları da istiyor ama Benfica'nın şu an vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok. Biz üç kupada gideceğimize göre burada oynayan da alternatifte birbirine yakın olmalı. Bazı yerlerde bu eksiklikler var bunları gidereceğiz." ifadelerini kullandı.Arda'ın sakatlandığı pozisyonu da yorumlayan Terim, futbolcunun durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra daha netlik kazanacağını vurguladı.Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ise 1-1 sonuçtan memnun olduğunu ancak İstanbul'daki rövanş maçının zor geçeceğini bildiklerini söyledi.
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galatasaray, fatih terim

Fatih Terim: Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok

23:30 19.08.2021
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim İstanbul'daki maçta kazanarak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. Terim, Gedson'ın Benfica tarafından serbest bırakılması halinde Galatasaray'ı tercih edeceğine inandığını da söyledi.
Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmak isterdik biraz yorgunluğumuz çıktı ortaya. Buna rağmen İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır." dedi.
Sarı kırmızılı teknik adam eleştirilen takımda oyuncuların olacağına işaret ederek, "Oyuncularımdan memnunum Galatasaray takımı şu an gerektiğinde preste yapıyor. Süresi uzun değildi sadece. Üçüncü deplasmana gidiyoruz biraz da oradan tolerans tanımak lazım." diye konuştu.
Marcao'ya 8 maç ceza verilmesine ilişkin fazla konuşmak istemediğini belirten Terim, "Yarın başkanımızın basın toplantısı var geniş şekilde konuşacaktır. 8 maç bir ceza. Üstünde fazla durmaya gerek yok maç esnasında olmuş sonrası olmuş. Kurullara gönderenlerle ilgili benim düşüncelerim belli. Bu sene fazla bu konulara girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle stoper bölümünde sıkıntıları bulunduğunu anlatan Terim, "Daha doğru yerlere transfer yapacağız. Eylülü o yüzden işaret ediyorum. Yoksa eylülde şunu alacağız demiyorum. Gedson'u başkaları da istiyor ama Benfica'nın şu an vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok. Biz üç kupada gideceğimize göre burada oynayan da alternatifte birbirine yakın olmalı. Bazı yerlerde bu eksiklikler var bunları gidereceğiz." ifadelerini kullandı.
Arda'ın sakatlandığı pozisyonu da yorumlayan Terim, futbolcunun durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra daha netlik kazanacağını vurguladı.
Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ise 1-1 sonuçtan memnun olduğunu ancak İstanbul'daki rövanş maçının zor geçeceğini bildiklerini söyledi.
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