https://tr.sputniknews.com/20210819/pfdk-marcaoya-8-mac-ceza-verdi-1048170289.html

PFDK Marcao'ya 8 maç ceza verdi

PFDK Marcao'ya 8 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T20:41+0300

2021-08-19T20:41+0300

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marcao

pfdk

son dakika

türkiye

kerem aktürkoğlu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.

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marcao, pfdk, son dakika, kerem aktürkoğlu