https://tr.sputniknews.com/20210819/iett-otobusu-bisikletlilere-carpti-1048150818.html

İETT otobüsü bisikletlilere çarptı

İETT otobüsü bisikletlilere çarptı

İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T10:05+0300

2021-08-19T10:05+0300

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türkiye

istanbul

trafik

iett

bisiklet

kaza

otobüs

bisikletçi

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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istanbul, trafik, iett, bisiklet, kaza, otobüs, bisikletçi