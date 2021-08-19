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İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T10:05+0300
2021-08-19T10:05+0300
türkiye
istanbul
trafik
iett
bisiklet
kaza
otobüs
bisikletçi
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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istanbul, trafik, iett, bisiklet, kaza, otobüs, bisikletçi

İETT otobüsü bisikletlilere çarptı

10:05 19.08.2021
© DHAİETT otobüsü bisikletlilere çarptı
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© DHA
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İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.
Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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