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https://tr.sputniknews.com/20210819/patrusev-abd-nufuz-ajanlarini-rusya-hukumetine-sokmaya-calisiyor-1048156902.html
Patruşev: ABD, nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokmaya çalışıyor
Patruşev: ABD, nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokmaya çalışıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin kendi nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokmaya çalıştığını söyledi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T13:12+0300
2021-08-19T13:12+0300
dünya
avrupa
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rusya
başkanlık seçimleri
müdahale
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İzvestiya gazetesine demeç veren Patruşev, ABD'nin Rusya seçimlerine müdahalesi hakkında açıklamalarda bulundu."ABD'de siyasi stratejistlerden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan kesimin tamamı, Rusya'daki seçim kampanyalarını etkilemeye ve bu amaçla da toplumdaki sosyal gerilimi artırmaya çalışıyor" diyen Patruşev, ABD'nin kendi nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokma çabası içinde olduğunu vurguladı.Patruşev, ABD'nin Rusya'nın içişlerine müdahale etme arzusunu koruduğunun altını çizdi.ABD'nin birçok sorunla boğuştuğuna da dikkat çeken Patruşev, "Ülke içinde görüş ayrılıkları ve ırkçı önyargılar artıyor. Sonuçlarını hesap etmeden AB'den ayrılan, Washington'un en yakın müttefiki olan İngiltere'de de iç siyasi sorunlar çıktı" dedi.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya'nın 'rakiplerinin' bu yılki parlamento seçimlerine ve 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine yönelik provokasyon hazırlıkları yaptıklarını belirtmişti.'Afganistan'daki duruma ABD ve müttefiklerinin istihbarat servislerinin yetersizliği yol açtı'Patruşev, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendirdi.Afganistan'da oluşan mevcut durumu ABD, İngiltere ve NATO'lu müttefiklerinin istihbarat servislerinin yetersizliğinin bir sonucu olarak niteleyen Patruşev, "ABD ve müttefiklerinin askeri ve siyasi liderliğinin Afganistan'daki durumu tamamen kontrol ettiklerine dair özgüveni, gerçek durumun bilinmemesine ve küçümsenmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.Patruşev, buna rağmen ABD ve müttefiklerinin başarısızlığın sorumluluğunu başka ülkelere yüklediğini vurgulayarak "ABD ve Avrupa ülkeleri, kendileriyle işbirliği yapan Afganların büyük bir kısmını kaderlerine terk ederek Afganistan'daki personelini tahliye ediyor. Washington'un hatalarının bedelini sıradan Afganlar ödüyor" diye ekledi.
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avrupa, abd, rusya, başkanlık seçimleri, müdahale

Patruşev: ABD, nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokmaya çalışıyor

13:12 19.08.2021
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Fotoğraf bankasına girNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Alexei Druzhinin
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin kendi nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokmaya çalıştığını söyledi.
İzvestiya gazetesine demeç veren Patruşev, ABD'nin Rusya seçimlerine müdahalesi hakkında açıklamalarda bulundu.
"ABD'de siyasi stratejistlerden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan kesimin tamamı, Rusya'daki seçim kampanyalarını etkilemeye ve bu amaçla da toplumdaki sosyal gerilimi artırmaya çalışıyor" diyen Patruşev, ABD'nin kendi nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokma çabası içinde olduğunu vurguladı.
Patruşev, ABD'nin Rusya'nın içişlerine müdahale etme arzusunu koruduğunun altını çizdi.
ABD'nin birçok sorunla boğuştuğuna da dikkat çeken Patruşev, "Ülke içinde görüş ayrılıkları ve ırkçı önyargılar artıyor. Sonuçlarını hesap etmeden AB'den ayrılan, Washington'un en yakın müttefiki olan İngiltere'de de iç siyasi sorunlar çıktı" dedi.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya'nın 'rakiplerinin' bu yılki parlamento seçimlerine ve 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine yönelik provokasyon hazırlıkları yaptıklarını belirtmişti.

'Afganistan'daki duruma ABD ve müttefiklerinin istihbarat servislerinin yetersizliği yol açtı'

Patruşev, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
Afganistan'da oluşan mevcut durumu ABD, İngiltere ve NATO'lu müttefiklerinin istihbarat servislerinin yetersizliğinin bir sonucu olarak niteleyen Patruşev, "ABD ve müttefiklerinin askeri ve siyasi liderliğinin Afganistan'daki durumu tamamen kontrol ettiklerine dair özgüveni, gerçek durumun bilinmemesine ve küçümsenmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.
Patruşev, buna rağmen ABD ve müttefiklerinin başarısızlığın sorumluluğunu başka ülkelere yüklediğini vurgulayarak "ABD ve Avrupa ülkeleri, kendileriyle işbirliği yapan Afganların büyük bir kısmını kaderlerine terk ederek Afganistan'daki personelini tahliye ediyor. Washington'un hatalarının bedelini sıradan Afganlar ödüyor" diye ekledi.
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