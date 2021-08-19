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Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiği belirtildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T19:11+0300
2021-08-19T19:11+0300
2021-08-19T19:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
vladimir putin
afganistan
taliban
kremlin
mario draghi
görüşme
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Kremlin’den yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı belirtilerek, “Görüşmede, Afganistan’daki durum üzerinde odaklanıldı. Her iki taraf, Afganistan’da insani felaketi önlemenin ve ülke sakinlerinin güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı. Afganistan kaynaklı terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadeleye devam edilmesi gerektiği kaydedildi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ve İtalya Başbakanı, Afganistan'da barış ve istikrarın kurulmasına yardımcı olma amacıyla, şu anda İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Yirmiler Grubu kapsamında da dahil olmak üzere uluslararası çabaların birleştirilmesinden yana olduğunu dile getirdiler” dendi.Putin ve Draghi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye karşılıklı ilgi duyduklarını belirttiği aktarıldı.İtalya Hükümeti’nden yapılan açıklamada da iki ülke lideri arasındaki görüşmenin, 'Afganistan'daki durumu ve bunun bölgesel etkilerini ayrıntılı biçimde analiz etme fırsatı sağladığı' belirtilerek şu ifadeye yer verildi: “Görüşme sırasında, Afganistan'da istikrarın yeniden sağlanması, terör ve yasadışı insan ticareti ile mücadele ve kadın haklarının korunmasına yönelik uluslararası toplumun çeşitli bağlamlardaki eylemlerine ilham verebilecek alanlar değerlendirildi”.
https://tr.sputniknews.com/20210819/biden-afganistandan-kaos-olmadan-cikamazdik-1048148384.html
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rusya, vladimir putin, afganistan, taliban, kremlin, mario draghi, görüşme
Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı belirtilerek, “Görüşmede, Afganistan’daki durum üzerinde odaklanıldı. Her iki taraf, Afganistan’da insani felaketi önlemenin ve ülke sakinlerinin güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı. Afganistan kaynaklı terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadeleye devam edilmesi gerektiği kaydedildi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ve İtalya Başbakanı, Afganistan'da barış ve istikrarın kurulmasına yardımcı olma amacıyla, şu anda İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Yirmiler Grubu kapsamında da dahil olmak üzere uluslararası çabaların birleştirilmesinden yana olduğunu dile getirdiler” dendi.
Putin ve Draghi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye karşılıklı ilgi duyduklarını belirttiği aktarıldı.
İtalya Hükümeti’nden yapılan açıklamada da iki ülke lideri arasındaki görüşmenin, 'Afganistan'daki durumu ve bunun bölgesel etkilerini ayrıntılı biçimde analiz etme fırsatı sağladığı' belirtilerek şu ifadeye yer verildi:
“Görüşme sırasında, Afganistan'da istikrarın yeniden sağlanması, terör ve yasadışı insan ticareti ile mücadele ve kadın haklarının korunmasına yönelik uluslararası toplumun çeşitli bağlamlardaki eylemlerine ilham verebilecek alanlar değerlendirildi”.