Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210819/putin-ve-italya-basbakani-draghi-afganistandaki-durumu-gorustu-1048168130.html
Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiği belirtildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T19:11+0300
2021-08-19T19:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
vladimir putin
afganistan
taliban
kremlin
mario draghi
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/1045119717_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_758a3f45fd016a021ca6d49185821a5b.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı belirtilerek, “Görüşmede, Afganistan’daki durum üzerinde odaklanıldı. Her iki taraf, Afganistan’da insani felaketi önlemenin ve ülke sakinlerinin güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı. Afganistan kaynaklı terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadeleye devam edilmesi gerektiği kaydedildi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ve İtalya Başbakanı, Afganistan'da barış ve istikrarın kurulmasına yardımcı olma amacıyla, şu anda İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Yirmiler Grubu kapsamında da dahil olmak üzere uluslararası çabaların birleştirilmesinden yana olduğunu dile getirdiler” dendi.Putin ve Draghi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye karşılıklı ilgi duyduklarını belirttiği aktarıldı.İtalya Hükümeti’nden yapılan açıklamada da iki ülke lideri arasındaki görüşmenin, 'Afganistan'daki durumu ve bunun bölgesel etkilerini ayrıntılı biçimde analiz etme fırsatı sağladığı' belirtilerek şu ifadeye yer verildi: “Görüşme sırasında, Afganistan'da istikrarın yeniden sağlanması, terör ve yasadışı insan ticareti ile mücadele ve kadın haklarının korunmasına yönelik uluslararası toplumun çeşitli bağlamlardaki eylemlerine ilham verebilecek alanlar değerlendirildi”.
https://tr.sputniknews.com/20210819/biden-afganistandan-kaos-olmadan-cikamazdik-1048148384.html
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/1045119717_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9a7eb9cce42598bf54d23a2b67b64c33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, afganistan, taliban, kremlin, mario draghi, görüşme

Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü

19:11 19.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı belirtilerek, “Görüşmede, Afganistan’daki durum üzerinde odaklanıldı. Her iki taraf, Afganistan’da insani felaketi önlemenin ve ülke sakinlerinin güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı. Afganistan kaynaklı terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadeleye devam edilmesi gerektiği kaydedildi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ve İtalya Başbakanı, Afganistan'da barış ve istikrarın kurulmasına yardımcı olma amacıyla, şu anda İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Yirmiler Grubu kapsamında da dahil olmak üzere uluslararası çabaların birleştirilmesinden yana olduğunu dile getirdiler” dendi.
Putin ve Draghi’nin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye karşılıklı ilgi duyduklarını belirttiği aktarıldı.
İtalya Hükümeti’nden yapılan açıklamada da iki ülke lideri arasındaki görüşmenin, 'Afganistan'daki durumu ve bunun bölgesel etkilerini ayrıntılı biçimde analiz etme fırsatı sağladığı' belirtilerek şu ifadeye yer verildi:
Afganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Rusya Dışişleri: Afganistan’da yaşananların sorumluluğu, ülkesini terk eden Gani’ye aittir
06:53
“Görüşme sırasında, Afganistan'da istikrarın yeniden sağlanması, terör ve yasadışı insan ticareti ile mücadele ve kadın haklarının korunmasına yönelik uluslararası toplumun çeşitli bağlamlardaki eylemlerine ilham verebilecek alanlar değerlendirildi”.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:26Afganistan'da yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervleri yeniden gündemde
20:19Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
20:16New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
20:08Cinayetten suçundan ev hapsi verilen şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı
20:05Zonguldak'ta ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem
19:55ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit
19:31Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi
19:23Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı
19:11Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
19:07‘Sputnik Light ve AstraZeneca aşı kombinasyonu çok güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu’
18:55UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
18:3828 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:37Türk firmasının geliştirdiği NAZAR, füzeleri lazerle kör edebilecek
18:29ASELSAN'dan 40.3 milyon euroluk sözleşme
18:26Pendik'te ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
18:19Savunma Sanayii Başkanı: IDEF bölge ülkelerin ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli rol oynuyor
17:51Lübnan'da akaryakıt krizi: Ülkenin en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonlarının tümünü kapattı
17:49BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür
17:31ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
17:1328 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı