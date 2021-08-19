https://tr.sputniknews.com/20210819/soygu-yeni-tsirkon-testinin-de-basarili-oldugunu-duyurdu-1048145610.html

Şoygu, yeni Tsirkon testinin de başarılı olduğunu duyurdu

Şoygu, yeni Tsirkon testinin de başarılı olduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin denizden, karadan ve havadan savunma imkanına sahip olduğunu ifade etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T01:34+0300

2021-08-19T01:34+0300

2021-08-19T01:34+0300

savunma

rusya

sergey şoygu

füze denemesi

hipersonik füze

tsirkon

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tsirkon hipersonik füzesi için gerçekleştirilen yeni testlerin başarıyla geçtiğini söyleyerek, testlerde füzenin iyi menzil ve hassasiyet sergilediğini vurguladı.Rus medyasına açıklamalarda bulunan Şoygu, "Size şöyle söyleyeceğim; testler sırasında deniz hedeflerine yönelik elde ettiğimiz hassasiyet düşmana hiçbir şans bırakmıyor. Kinjal füzeleri de aynı şekilde. Yani biz eksiksiz cephaneliğe sahibiz. Denizden de karadan da havadan da savunmaya sahibiz" ifadelerini kullandı.

rusya

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rusya, sergey şoygu, füze denemesi, hipersonik füze, tsirkon