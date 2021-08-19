https://tr.sputniknews.com/20210819/sputnik-v-asisinin-koronavirusun-delta-varyantina-karsi-uyarlanmis-versiyonu-gelistirildi-1048151945.html

Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı uyarlanmış versiyonu geliştirildi

Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı uyarlanmış versiyonu geliştirildi

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı uyarlanmış bir versiyonunu... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T10:42+0300

2021-08-19T10:42+0300

2021-08-19T10:42+0300

koronavirüs

rusya

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koronavirüs

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sputnik v

delta varyantı

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Rus basınına konuşan Gintsburg’a göre Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı uyarlanmış bir versiyonu geliştirildi. Ancak bu aşının ne kadar etkili olduğunu söylemek için henüz erken.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Pfizer’e yaptığı, Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan Sputnik Light’ı güçlendirici olarak kullanma teklifini umut verici olarak nitelendiren Gintsburg, “Pfizer için bu çok gerekli. Zira Pfizer aşısında tek sabit bir yapı var. Ancak Sputnik’te doğal S-proteinindeki gibi birçok yapı var. Olası bir kokteyl aşı Delta varyantına karşı daha etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

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