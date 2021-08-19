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Türk firmasının geliştirdiği NAZAR, füzeleri lazerle kör edebilecek
© Fotoğraf : Meteksan SavunmaNAZAR
© Fotoğraf : Meteksan Savunma
Meteksan Savunma tarafından geliştirilen elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzeleri yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle etkisiz hale getirecek NAZAR sistemi ilk kez 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilendi.
Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği IDEF’21 devam ediyor. Fuarda dikkat çeken sistemlerden biri olan NAZAR’ın özelliklerini Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara anlattı.
© Sputnik / Burcu OkutanMeteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara
Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara
© Sputnik / Burcu Okutan
‘Lazer teknolojisini tedbir amaçlı kullanabilen dünyadaki 3-4 ülkeden bir tanesiyiz’
Cankara “Bu elektro-optik ve kızılötesi aracı başlıklı füzeler son zamanlarda giderek yayılmaya başladı. Gerçekten kritik tesis ve platformlar için tehdit olmaya başladı” diyerek şunları söyledi:
“Tüm dünyada bu füzelere karşı tedbir amaçlı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de NAZAR projesi. Bu projenin amacı elektro-optik ve kızılötesi güdümlü füzeleri kamaştırmak. Bunu yapmak için de lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojisini bu anlamda kullanabilen dünyadaki 3-4 ülkeden bir tanesiyiz. Diğer ülkeler de ‘süper güç ‘ dediğimiz büyük ülkeler. NAZAR öncelikle gelen güdümlü füzenin arayıcı başlığıyla uygun bir dalga boyunda lazer ışını yayıyor. Bu lazer ışını arayıcı başlık üzerinde parlama yaratıyor. Biz buna ‘kedi gözü’ efekti diyoruz. Bu parlamayı kendi üzerindeki kameralarla takip etmeye başlıyor. Takip ederken bir taraftan da uygun modülasyonda bir lazer kaynağını arayıcı başlığa doğru yönlendiriyor. Bu sırada artık arayıcı başlık artık etrafını göremez hale geliyor, kör oluyor ve artık hedefi takip edemediği için de ilgili platform için tehdit olmaktan çıkıyor. Temel çalışma prensibi bu şekilde.”
‘Öncelikle Türkiye’de kullanımı olacak’
Projenin tamamlandığını kaydeden Cankara, şöyle devam etti:
“Bunu iki bazlı yapıyoruz. Birincisi, kara birimi. Karada stratejik tesislerin korunması için mobil bir sistem. Herhangi bir yere çok hızlı intikal edip, konuşlandırılabiliyor. Bir de deniz versiyonu olacak. Ona da hemen bu projenin arkasından başlıyoruz. Aynı sistemi deniz platformuna taşıyacağız. Deniz platformunu korumak üzerine onun üstünde çalışacak. Öncelikle Türkiye’de kullanımı olacak. Türkiye’deki kullanımı hem referans hem de sistemin olgunlaşması açısından bizim için çok değerli. Ama bu teknolojinin çok yeni olmasından dolayı söyleyebilirim ki, önümüzdeki 10 yıl içerisinde artan bir talep olacak. Bu tür lazer tabanlı karşı tedbir sistemlerine talebin artacağını düşünüyoruz. Bu da bizim için bir ihracat potansiyeli olacak.”