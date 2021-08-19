Türk firmasının geliştirdiği NAZAR, füzeleri lazerle kör edebilecek

“Tüm dünyada bu füzelere karşı tedbir amaçlı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de NAZAR projesi. Bu projenin amacı elektro-optik ve kızılötesi güdümlü füzeleri kamaştırmak. Bunu yapmak için de lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojisini bu anlamda kullanabilen dünyadaki 3-4 ülkeden bir tanesiyiz. Diğer ülkeler de ‘süper güç ‘ dediğimiz büyük ülkeler. NAZAR öncelikle gelen güdümlü füzenin arayıcı başlığıyla uygun bir dalga boyunda lazer ışını yayıyor. Bu lazer ışını arayıcı başlık üzerinde parlama yaratıyor. Biz buna ‘kedi gözü’ efekti diyoruz. Bu parlamayı kendi üzerindeki kameralarla takip etmeye başlıyor. Takip ederken bir taraftan da uygun modülasyonda bir lazer kaynağını arayıcı başlığa doğru yönlendiriyor. Bu sırada artık arayıcı başlık artık etrafını göremez hale geliyor, kör oluyor ve artık hedefi takip edemediği için de ilgili platform için tehdit olmaktan çıkıyor. Temel çalışma prensibi bu şekilde.”