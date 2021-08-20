https://tr.sputniknews.com/20210820/abddeki-guvensizlik-ortami-sivilleri-silahlanmaya-itiyor-samsun-firmasi-rekor-satisa-ulasti-1048196340.html

ABD’deki ‘güvensizlik ortamı’ sivilleri silahlanmaya itiyor: Samsun firması rekor satışa ulaştı

ABD’deki ‘güvensizlik ortamı’ sivilleri silahlanmaya itiyor: Samsun firması rekor satışa ulaştı

Samsun merkezli bir silah markası olan CANİK, ABD pazarında yüksek satış oranlarına ulaşan tabancaları üretiyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Kurumsal İletişim ve... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T17:04+0300

2021-08-20T17:04+0300

2021-08-20T17:04+0300

savunma

abd

türkiye

samsun

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silah

savunma

silah satışı

tabanca

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD, pandemiyle beraber artan işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunların da etkisiyle, Amerikan halkının güvenlik kaygılarının artırdı. Buna bağlı olarak ABD’de sivillerin silah ve mühimmat talebi de artış gösterdi. Hatta, ABD'nin eyaletlerinden biri olan Teksas'ta halka açık yerlerde ruhsatsız silah taşınmasına izin veren yasayı onaylandı.Bu durum, Türk savunma sanayinin ABD’ye yaptığı ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı. Dünya pazarında önemli bir yere sahip olan CANİK, ABD pazarında ise özellikle son iki yılda rekor satış seviyelerine ulaştı.‘ABD inanılmaz bir tüketim merkezi’Sputnik’in sorularını yanıtlayan SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, ABD’de artan silah talebini şöyle anlattı:‘Tüm zamanların en çok silah satışının olduğu iki yıl yaşadık’“Bizim ihracatta en büyük müşterimiz zaten ABD’ydi ama bu süreçte rakamlar katlanarak arttı” diye devam eden Gençer, “Şu anda halen devam ediyor. Ama yavaşlama eğilimini de görüyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde bu grafik yavaş yavaş inecek. Çünkü tüm zamanların en çok silah satışının olduğu iki yıl yaşadık. Bu dönemde silah alanların büyük bir bölümü daha önce silahı olmayan kişiler. Aslında biraz da sektörü tanımayan yeni insanlardı. Güvensizlik duygusundan dolayı 'elimizin altında bir silahımız bulunsun' diye alan kişilerdi.”CANİK’in ürettiği tabancalar, ABD’de 3 kez ‘yılın tabancası’ seçilmişti.Silahlarını Sputnik’in de medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21’de sergileyen CANİK, ‘milli uçaksavar’ olarak bilinen 'M2 Ağır Makineli Tüfek’i de ilk kez görücüye çıkardı.

https://tr.sputniknews.com/20210609/abdde-bireysel-silahlanmadaki-artis-turkiyeden-silah-ihracatini-da-artirdi-1044695449.html

samsun

teksas

canik

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2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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