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ABD’deki ‘güvensizlik ortamı’ sivilleri silahlanmaya itiyor: Samsun firması rekor satışa ulaştı
ABD’deki ‘güvensizlik ortamı’ sivilleri silahlanmaya itiyor: Samsun firması rekor satışa ulaştı
Samsun merkezli bir silah markası olan CANİK, ABD pazarında yüksek satış oranlarına ulaşan tabancaları üretiyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Kurumsal İletişim ve... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T17:04+0300
2021-08-20T17:04+0300
savunma
abd
türkiye
samsun
teksas
canik
silah
savunma
silah satışı
tabanca
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD, pandemiyle beraber artan işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunların da etkisiyle, Amerikan halkının güvenlik kaygılarının artırdı. Buna bağlı olarak ABD’de sivillerin silah ve mühimmat talebi de artış gösterdi. Hatta, ABD'nin eyaletlerinden biri olan Teksas'ta halka açık yerlerde ruhsatsız silah taşınmasına izin veren yasayı onaylandı.Bu durum, Türk savunma sanayinin ABD’ye yaptığı ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı. Dünya pazarında önemli bir yere sahip olan CANİK, ABD pazarında ise özellikle son iki yılda rekor satış seviyelerine ulaştı.‘ABD inanılmaz bir tüketim merkezi’Sputnik’in sorularını yanıtlayan SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, ABD’de artan silah talebini şöyle anlattı:‘Tüm zamanların en çok silah satışının olduğu iki yıl yaşadık’“Bizim ihracatta en büyük müşterimiz zaten ABD’ydi ama bu süreçte rakamlar katlanarak arttı” diye devam eden Gençer, “Şu anda halen devam ediyor. Ama yavaşlama eğilimini de görüyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde bu grafik yavaş yavaş inecek. Çünkü tüm zamanların en çok silah satışının olduğu iki yıl yaşadık. Bu dönemde silah alanların büyük bir bölümü daha önce silahı olmayan kişiler. Aslında biraz da sektörü tanımayan yeni insanlardı. Güvensizlik duygusundan dolayı 'elimizin altında bir silahımız bulunsun' diye alan kişilerdi.”CANİK’in ürettiği tabancalar, ABD’de 3 kez ‘yılın tabancası’ seçilmişti.Silahlarını Sputnik’in de medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21’de sergileyen CANİK, ‘milli uçaksavar’ olarak bilinen 'M2 Ağır Makineli Tüfek’i de ilk kez görücüye çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20210609/abdde-bireysel-silahlanmadaki-artis-turkiyeden-silah-ihracatini-da-artirdi-1044695449.html
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ABD’deki ‘güvensizlik ortamı’ sivilleri silahlanmaya itiyor: Samsun firması rekor satışa ulaştı

17:04 20.08.2021
© Sputnik / Burcu OkutanSamsun Yurt Savunma, Canik
Samsun Yurt Savunma, Canik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
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Samsun merkezli bir silah markası olan CANİK, ABD pazarında yüksek satış oranlarına ulaşan tabancaları üretiyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, Amerikan halkının silah talebindeki artışın nedenlerini Sputnik’e değerlendirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD, pandemiyle beraber artan işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunların da etkisiyle, Amerikan halkının güvenlik kaygılarının artırdı. Buna bağlı olarak ABD’de sivillerin silah ve mühimmat talebi de artış gösterdi. Hatta, ABD'nin eyaletlerinden biri olan Teksas'ta halka açık yerlerde ruhsatsız silah taşınmasına izin veren yasayı onaylandı.
Bu durum, Türk savunma sanayinin ABD’ye yaptığı ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı. Dünya pazarında önemli bir yere sahip olan CANİK, ABD pazarında ise özellikle son iki yılda rekor satış seviyelerine ulaştı.
© Sputnik / Burcu OkutanSamsun Yurt Savunma Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer
Samsun Yurt Savunma Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
Samsun Yurt Savunma Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer
© Sputnik / Burcu Okutan

‘ABD inanılmaz bir tüketim merkezi’

Sputnik’in sorularını yanıtlayan SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, ABD’de artan silah talebini şöyle anlattı:

Geçtiğimiz iki yıl ABD’de bizleri de çok etkileyen olaylar oldu. Bazı sosyal etkileşimlerden dolayı halk bir güvensizlik ortamı hissetti. Bunun hemen üzerine pandeminin de çetinleşmesiyle beraber bu halkın güvensizlik hissiyatı ciddi olarak arttı. Tabii, sadece bizi değil dünyadaki bütün silah üreticilerini etkiledi. ABD inanılmaz bir tüketim merkezi olduğu için burada talep inanılmaz miktarda arttı. Biz de zaten yıllar öncesinde organizasyonumuzu teşkil ettiğimiz için bu bizim satışlarımızı olumlu etkiledi.

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‘Tüm zamanların en çok silah satışının olduğu iki yıl yaşadık’

“Bizim ihracatta en büyük müşterimiz zaten ABD’ydi ama bu süreçte rakamlar katlanarak arttı” diye devam eden Gençer, “Şu anda halen devam ediyor. Ama yavaşlama eğilimini de görüyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde bu grafik yavaş yavaş inecek. Çünkü tüm zamanların en çok silah satışının olduğu iki yıl yaşadık. Bu dönemde silah alanların büyük bir bölümü daha önce silahı olmayan kişiler. Aslında biraz da sektörü tanımayan yeni insanlardı. Güvensizlik duygusundan dolayı 'elimizin altında bir silahımız bulunsun' diye alan kişilerdi.”
CANİK’in ürettiği tabancalar, ABD’de 3 kez ‘yılın tabancası’ seçilmişti.
Silahlarını Sputnik’in de medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21’de sergileyen CANİK, ‘milli uçaksavar’ olarak bilinen 'M2 Ağır Makineli Tüfek’i de ilk kez görücüye çıkardı.
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