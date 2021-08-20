https://tr.sputniknews.com/20210820/brezilyada-son-24-saatte-kovid-19-nedeniyle-neredeyse-bin-kisi-hayatini-kaybetti--1048183564.html

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle neredeyse bin kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle neredeyse bin kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 979 artarak 572 bin 641'e yükseldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T10:44+0300

2021-08-20T10:44+0300

2021-08-20T10:44+0300

koronavirüs

abd

brezilya

koronavirüs

kovid-19

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 979 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 572 bin 641'e, 36 bin 315 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 494 bin 212'ye yükseldi.ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 393 bin 47 olarak açıklandı.

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abd, brezilya, koronavirüs, kovid-19