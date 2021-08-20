https://tr.sputniknews.com/20210820/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1048180892.html

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T09:21+0300

2021-08-20T09:21+0300

2021-08-20T09:21+0300

türkiye

türkiye

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

acele kamulaştırma kararı

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Hatay'da "9H2120 Arsuz-Derekuyu Enerji Nakil Hattı" ve "9H2098 Kıcı Mahallesi Enerji Nakil Hattı", Manisa'da "Çanakçı KÖK-Subaşı KÖK Enerji Nakil Hattı", Bilecik'te "Gölpazarı Üzümlü KÖK-Üzümlü Enerji Nakil Hattı", Gaziantep'te "8G7802 PS-4B TM-Elif DM Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyeti şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.Ayrıca Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'ne ait "380 kV Erzurum-Alpaslan-2 HES Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154kV Menzelet HES-Çağlayan Enerji iletim Hattı Projesi" kapsamında da hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

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türkiye, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, acele kamulaştırma kararı